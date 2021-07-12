منصة إحسان تتيح برنامج الاضاحي بمناسبة عيد الاضحى المبارك بالسعودية 1442ه‍ ، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وموسم الحج، أتاحت منصة إحسان الخيرية خدمة الكترونية جديدة ضمن مجموعة الخدمات المتعددة التي تقدمها في مجال العمل الخيري، حيث أتاحت برنامج الأضاحي الذي يساهم في تقديم أضحية العيد بالمملكة للعام الهجري 1442، على أن يتم توزيعها بشكل عادل على من يستحقها من المواطنين المحتاجين والفقراء.

هدف منصة احسان ehsan من برنامج الأضاحي 1442ه‍

منصة إحسان تتيح برنامج الأضاحي لتساهم في إعانة حجاج بيت الله الحرام و المضحين على ذبح الأضاحي بطريقة شرعية وأداء نسك الهدي وذلك بعد عمل توكيل للمنصة للقيام بذلك، و تتولى المنصة مهمة توزيع الأضحية على مستحقيها في الأوقات الشرعية، كما أن البرنامج قام بالشراكة مع مشروع المملكة بهدف الإفادة من الأضاحي والهدى، ويقوم البرنامج بتوفير العديد من المنتجات كالأضحية، العقيقة، والصدقة.

خطوات التسجيل ببرنامج الأضاحي 1442ه‍

الدخول على الموقع الرسمي ل منصة إحسان الخيرية .

. الدخول على خانة برامجنا واختيار برنامج الأضاحي .

. يقوم المُستعلم باختيار الأضحية وتحديد العدد.

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة ستظهر التكلفة الكلية للأضحية ويتم إستكمال عملية الدفع.

يمكن متابعة أي معلومات عن طلب إخراج الأضحية وإتمام تنفيذ الطلب من خلال الرقم الذي تم إرساله عبر الجوال الخاص بصاحب الطلب.

كيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442ه‍

الدخول على الموقع الرسمي ل منصة إحسان الخيرية.

الخيرية. الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار إنشاء حساب جديد.

يقوم المُتقدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح كالاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

يقوم المُتقدم بتنشيط الحساب من خلال البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله.

يتم تسجيل الدخول على الحساب الذي تم إنشائه.

الجهات التى تقوم بالإشراف على منصة إحسان

هناك العديد من الجهات التي تقوم بالإشراف على الأعمال التي تقوم بها منصة إحسان لتعزيز هذه الأعمال ومن أهم هذه الجهات: