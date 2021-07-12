كيفية حجز موعد في المرور بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر

كيفية حجز موعد المرور، فقد أصبح أمر سهل يتم ببساطة وبشكل إلكتروني باستخدام منصة أبشر الإلكترونية التي سهلت على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة إجراء العديد من الخدمات في مختلف المجالات بشكل إلكتروني، ومن أبرز هذه المجالات مجال المرور وما يتعلق به من إجراءات مثل تجديد رخصة القيادة وخدمات مبايعة المركبات، والخدمة التي هي محور حديثنا اليوم والخاصة بحجز مواعيد للمرور.

خدمة حجز موعد المرور بأبشر

بإمكان المواطن حاليًا وكذلك المقيم حجز موعد المرور بفروعه المختلفة داخل المملكة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر.

ويكون حجز هذا الموعد من أجل إجراء خدمة معينة في أحد فروع المرور من بين خدمات عديدة منها:

فمثلًا يمكن حجز موعد من أجل إصدار الرخصة الجديدة. وطباعة إذن بغرض إصلاح مركبة. إنهاء الإجراءات المتعلقة بحادث مروري. طباعة تقرير بشأن حادث مروري. خدمة إصدار تصريح مؤقت للقيادة. استخراج بدل فاقد لرخصة السير. واستخراج بدل تالف لرخصة القيادة. تجديد الرخصة الخاصة بالسير. خدمات خاصة بتصدير المركبات خارج البلاد. خدمة تجديد الرخصة الخاصة بالقيادة. تعديل البيانات الخاصة بمركبة معينة. خدمات خاصة بلوحة المركبة مثل إصدار بدل فاقد منها أو استبدالها.

كيفية حجز موعد في المرور بأبشر

أولًا لا بد من أن يكون المواطن المقيم الذي يريد حجز موعد لديه حساب مفعل على بوابة أبشر الإلكترونية.

يقوم الشخص بالتسجيل عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به بالطريقة المعتادة التي يستخدم بها حسابه في أبشر.

ومن خلال الضغط على التبويب الخاص بالمواعيد سيظهر له خيارات يختار منها المرور، ومن بين خدمات المرور يختار حجز موعد.

بعد ذلك يستطيع تحديد الموعد الذي يرغب في الذهاب فيه والفرع الذي يريد الذهاب إليه واتباع الخطوات حتى إتمام الطلب بنجاح والحصول على موعد حجز المرور بأبشر.

قدمنا عرض للخدمات التي يمكن حجز موعد المرور عن طريق أبشر من أجل إتمامها، وكذلك كيفية حجز موعد في المرور بشكل إلكتروني، وكما هو معتاد لمعرفة المزيد بإمكانكم تحميل دليل الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة أبشر، والاطلاع على كل ما هو جديد هناك.