نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في السعودية 11 يوماً تعلنها وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجازة عيد الأضحى المبارك، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن ميعاد الأجازة الرسمية للموظفين داخل القطاعين الحكومي والخاص، والتي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وتم الإعلان عن ذلك في الاجتماع الذي عقد بالوزارة، يوم الأحد الموافق 11/7/2021، وهو الموافق للأول من شهر ذي الحجة لعام 1442هجرياً، والعام الهجري هو الزمن المستخدم في التقويم القمري الإسلامي، والذي يبدأ حسابه منذ بداية السنة الهجرية الأولى، والتي توافق في العام الميلادي عام 622م، حيث أنه خلال تلك السنة الميلادية، قد هاجر النبي “محمد صلى الله عليه وسلم”، وأتباعه من مكة إلى يثرب “المدينة المنورة حالياً”.

أجازة عيد الأضحى المبارك

قد تم الإعلان عن الأجازة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، لعام 2021م و1442هـ، التي سوف تستمر لمدة 11 يوماً للقطاع الحكومي، ولمدة 4 أيام للقطاع الخاص، حيث أنه بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 14/7/2021م، 4/12/1442هـ، سوف تبدأ الأجازة إلى أن تنتهي في يوم الأحد الموافق 25/7/2021م، 15/12/1442هـ، وقد أعلنت الوزارة أن الرجوع للعمل في القطاع الحكومي سوف يبدأ يوم الإثنين الموافق 26/7/2021م، 16/12/1442هـ.

أجازة عيد الأضحى المبارك 2021 للقطاع الخاص والحكومي

قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، أن السبت الموافق 10/7/2021م، هو المتمم لشهر ذي القعدة، وأن يوم الأحد الموافق 11/7/2021م، هو أول أيام شهر ذي الحجة، وذلك لتعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة وذلك كان مساء يوم الجمعة الموافق 9/7/2021م، وعلى ذلك فإن يوم الثلاثاء الموافق 20/7/2021م، 10/12/1442هـ، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن بدايتها للقطاع الخاص تبدأ من يوم الإثنين يوم وقفة عرفة، الموافق 19/7/2021م، 9/12/1442هـ، وتستمر لمدة 4 أيام.

وقد أكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر “العناية بالعملاء”، “أنه يستحق العامل إجازة عيد الأضحى مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة”، وذلك رداً على تساؤل مفاده “السلام عليكم متى تبدأ الإجازة في القطاع الخاص”.

أما بالنسبة للقطاع الحكومي، فقد أعلنت الوزارة أن الأجازة سوف تستمر لمدة 11 يوماً، وذلك بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 14/7/2021م، 4/12/1442هـ، وتنتهي في يوم الأحد 25/7/2021م، 15/12/1442هـ، حيث أكدت الوزارة أن بداية الدوام ستكون يوم الإثنين الموافق 26/7/2021م، 16/12/1442هـ.