الصحة تواصل الرقابة على المنشآت الصحية بالأحساء

هاني الطويل – الأحساء 187 زيارة نفذتها صحة الاحساء للمنشآت الصحية والحكومية والخاصة للتاكد من تطبيق الاجرات الاحترازية خلال الفترة من 24 – 30/6/2021م

وأوضحت صحة الاحساء ان الفرق الميدانية تركزت على تقييم الفرز البصري والتأكد من تطبيق الاجرات الصحية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسيل الايدي وأهابت صحة الاحساء بمقدمي الرعاية الصحية ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتفاديًا لإيقاع المخالفات ( حيث بلغ عدد المخالفات 21 مخالفة )

تأتي هذه الاجراءات حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي فيروس كورونا

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