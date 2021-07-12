نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “new jops” رابط التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 54 وظيفة لحملة البكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية، من أهم كلمات البحث اليوم من قبل الشباب في المملكة العربية السعودية من حملة البكالوريوس والماجستير، الحالمين بالالتحاق بفرصة عمل جيدة، بعد أن أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على موقعها الرسمي على تويتر، عن حاجتها لعدد من الوظائف 54 وظيفة لا يشترط لها الخبرة، وفق برنامج التدريب المنتهي بالتشغيل والذي يستمر على مدار 18 شهر، ومن ثم يتم التوظيف بعد نهاية البرنامج، وحددت الوزارة الموعد الرسمي لبدأ التسجيل على الوظائف والمميزات من الالتحاق بالبرنامج التدريبي، وكافة شروط وتفاصيل الإعلان والذي سنقدمها لكم داخل المقال فتابعونا.

موعد التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية

كما جاء في تفاصيل الإعلان فأن التقديم يبدأ من يوم الثلاثاء 2021/07/13 الموافق 1442/12/03، ويستمر لمدة 5 أيام متواصلة، وينتهي التسجيل يوم السبت 2021/07/17 الموافق 1442/12/07، وفق الضوابط المحددة للتسجيل وألية التسجيل.

طريقة التسجيل في وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية

الدخول على موقع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

الدخول إلي الوظائف المتاحة من الصفحة الرئيسية.

الضغط على الوظيفة المناسبة للمؤهل الحاصل عليه.

ملء أستمارة التقديم بدقة والموافقة على صحة البيانات والشروط

الضغط على تأكيد البيانات وإرسال الطلب ثم طباعة الاستمارة والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة.

الشروط العامة للتقديم في الوظائف

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا. الحصول على شهادة البكالوريوس أو الماجستير وتكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم السعودية. مرور 4 سنوات على الأقل على التخرج. اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تحددها الوزارة في هذا الشأن. التفرغ التام طوال مدة التدريب وهي 18 شهر كاملة.

التخصصات المطلوبة في التوظيف

كما جاء في الإعلان فأن التخصصات المطلوبة هي ” التخصصات الهندسية، تقنية المعلومات، التخصيص والاستثمار، التخصصات القانونية، التسويق والاتصال السياسي، التخصصات المالية، الموارد البشرية، المنافسات والمشتريات”.

المميزات من الالتحاق ببرنامج التدريب بوزارة النقل

التوظيف بعد أنتهاء مدة البرنامج المقررة وهي 18 شهر. الحصول على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب لا تقل عن 1000 ريال. توفير السكن والتنقل لمنتسبي البرنامج بالمجان. التدريب على رأس العمل واكتساب المهارات اللازمة للعمل.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

هي الوزارة المسئولة عن كافة الجوانب المتصلة بالمواصلات والطرق في المملكة، تم أنشاءها عان 1995 ميلادي، وهي تعمل على تصميم وتنفيذ الطرق لربط المملكة بعضها ببعض وكذالك ربط المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي، وإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة أنشطة النقل البري والبحري.