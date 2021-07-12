نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا لاند كروزر 2022 تقسيط بدون مقدم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض تويوتا لاند كروزر 2022 تقسيط بدون مقدم السعوديين والمقيمين على حد سواء من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص إذا ما توفرت فيهم الشروط المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات حيث يمكن الحصول على عروض تويوتا من عبداللطيف جميل أو من مصرف الراجحي.

مواصفات تويوتا لاند كروزر 2022

توصف لاند كروزر 2022 بأنها مفخرة الأرض والقوة المطلقة على الطريق، بتاريخها العريق وحاضرها المتميز تصبح جاهزة لتقودك في أقوى المغامرات بفضل المحرك التيربو المزدوج بسعة 3.5 لتر 6 إسطوانات وبقوة حصانية قصوى تصل إلى 409 حصان قادر على توليد عزم دوران يصل إلى 650 نيوتن متر.

مع ناقل الحركة ذو الـ 10 سرعات اتوماتيكة مع خاصية التحكم اليدوي ونظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف و ثقيل ودفرنس تفاضلي خلفي محدود الإنزلاق (LSD) في الموديل الأعلى من Land Cruiser 2022 والذي يتم الاستعاضة عنه بـقفل دفرنس خلفي أو قفل دفرنس خلفي وأمامي في بعض الموديلات الأقل.

سعر لاند كروزر 2022

يبدأ سعر Land Cruiser 2022 عند 292 ألف ريال شامل قيمة الضريبة المضافة لطراز لاند كروزر GXR-L2 أما لاند كروزر GXR-L3 فيصل سعرها إلى 292 ألف ريال بالضريبة في حين يصل سعر لاند كروزر GXR-L4 إلى 304 ألف ريال شامل الضريبة ويصل سعر لاند كروزر 2022 موديل VX إلى 362 ألف ريال أما سعر أعلى فئة من لاند كروزر وهي لاند كروزر VXR فيصل إلى 404 ألف ريال.

لاند كروزر 2022 تقسيط بدون مقدم

يتم التقسيط بدون مقدم في حالتين بحسب تحويل الراتب حيث يمنح مصرف الراجحي العميل الذي يتلقى راتبه منه بعض المزايا المتعلقة بقيمة الدفعة الأخيرة وكذلك بقيمة القسط الشهري وبالطبع بحسب ظروف العميل المالية حيث لا يزيد مبلغ الدفعة الأخيرة عن 40 % من ثمن السيارة والباقي على مدة التقسيط القصوى التي تصل إلى 60 شهر.

عند الرغبة في تقسيط الفئة الأولى من Land Cruiser 2022 التي تأتي بسعر 292 ألف ريال سوف يتم استقطاع 40 % من الثمن كدفعة تملك بواقع 117ألف ريال تقريبا ويتبقى 175 ألف ريال توزع على 60 شهرًا بواقع 2916 ريال شهريًا أما في حالة الرغبة في دفع قسط شهري أقل يمكن دفع 10 % مقدم.