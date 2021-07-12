تمويل فوري بأقساط ميسرة بلا تحويل الراتب في دقائق عبر منصة سلفة

تمويل فوري بأقساط ميسرة أحد المزايا الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الذي لهم طلب الحصول على أسرع تمويل شخصي يمكن الحصول عليه من المملكة في الوقت الراهن لعام ١٤٤٢ هجرياً حيث يقدم الآن منصة سلفة بالمملكة تمويل فوري بلا حاجة تامة إلى تحويل الراتب الشهري وله مزايا أخرى سوف نشرحها لكم بالتفصيل كما هو معلن عنها في موقع منصة سلفة في السعودية حيث يتم الموافقة على أسرع تمويل بدون تحويل الراتب الشهري لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية بالتقسيط المرن والميسر لجميع العملاء السعوديين فقط ويتم خلال دقائق معدودة عبر موقع سلفة في السعودية.

الشروط المطلوبة والواجبة للحصول على قرض سلفة السعودي

في الوقت الحالي يحتاج قرض سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية إلى توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على أسرع تمويل شخصي نقدي بمبلغ 5000 ريال سعودي وإليكم كل الشروط :

تمويل منصة سلفة السعودي هو أسرع تمويل شخصي ولكن متاح فقط للمواطن السعودي الذي يحمل الجنسية السعودية فقط لا غير ومن السكان الأصليين.

يطلب دخل لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي للموافقة على قرض سلفة السعودي بالمملكة.

الآن لابد من توفير شرط أساسي وهو فترة عمل ستة أشهر في القطاع الخاص وكذلك فترة ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

العمر يجب عند التقديم على طلب قرض سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية يبدأ من 18 عام وربما قد يصل إلى 60 عام كحد أقصى للتقديم على قرض سلفة في السعودية.

المزايا التي يحصل عليها العميل المتقدم لدى منصة سلفة السعودي