طريقة التسجيل فى حساب المواطن ،حيث أن موقع حساب المواطن الإلكتروني يستقبل الكثير يوميا من طلبات التسجيل بحساب المواطن، وأكدت الحكومة العربية السعودية أن تسجيل الطلبات يتم بشكل إلكتروني وأنه لا يوجد أي مكاتب تابعة لبرنامج حساب المواطن في أي مكان بالسعودية ، فدعونى أقدم لكم طريقة التسجيل من أجل الاستفادة من هذه الخدمات المادية للمواطن .

طريقة التسجيل في حساب المواطن

أولا يجب الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني الرسمي الرابط الرسمي.

قم بالنقر فوق أيقونة “تسجيل جديد”.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالمستخدم الجديد مثل/ (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رمز التحقق).

أنقر فوق أيقونة “تسجيل”.

ستصلك رسالة على الهاتف المحمول المُسجل في البوابة تحتوى على الرقم السري.

قم بكتابة الرقم القومي ثم كلمة المرور التي تم استلامها على الهاتف، ورمز التحقق.

الضغط على أيقونة “دخول”.

ستظهر أمامك نافذة لتستطيع تغيير كلمة المرور وكتابة أخرى خاصة بك.

قم بإدخال كلمة المرور الحالية، ثم أكتب كلمة المرور الجديد وقم بتأكيدها ليستطيع البرنامج التعرف عليها فور تسجيلك للدخول.

سوف تظهر أمامك صفحة تحتوي على ٤ نوافذ كالتالي ( تعبئة أو استكمال الطلب، مُلخص معلومات المُستفيد، تغيير رقم الهاتف، تغيير كلمة المرور الحالية ).

قم باختيار النافذة الأولى وهى (تعبئة أو استكمال الطلب)، ثم قم بكتابة بياناتك بشكل صحيح.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب

الدخول أولا على موقع حساب المواطن.

اضغط على كلمة تسجيل جديد.

قم بملء كافة البيانات المطلوبة للمواطن وهي:- الرقم القومي، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف المحمول، رمز التحقق.

ستصلك رسالة على هاتفك المحمول المسجل تحتوي على الرقم السري.

كتابة الرقم القومي ثم كتابة الرقم السري.

اذهب إلي دخول.

املأ البيانات والعناوين المطلوبة.

ستظهر لك صفحة بيانات التابعين يتم فيها إدخال البيانات الخاصة بالتابعين في حالة تواجدها، ثم الضغط على التالي.

أكتب جميع بيانات الدخل الشهري ثم التالي.

إدخال معلومات الحساب البنكي إن وجد.

وهكذا أكون قد قدمت لكم كافة المعلومات الخاصة حول طريقة التسجيل في حساب المواطن وأيضاً للعزاب.