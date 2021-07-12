نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة مولود جديد حساب المواطن وكم يزيد حساب المواطن للمولود في المقال التالي

عمر شويل - جدة إضافة مولود جديد حساب المواطن من أكثر الخدمات أهمية التي يبحث عنها المستفيدين من برنامج الدعم الأشهر والأفضل في الممكلة العربية السعودية، حيث قدمت المملكة العربية السعودية، برنامج حساب المواطن وإعتزمت على إستمرارية البرنامج، وهذا بعد إقرار الضوابط الخاصة بالدعم المقدم، وآلية إحتساب مقدار الدعم، والذي يمكن احتسابه عن طريق حاسبة حساب المواطن بكل سهولة.

إضافة مولود جديد حساب المواطن

لقد صرحت خدمة عملاء برنامج حساب المواطن أنه فى حال إضافة تابع جديد لبيانات المستفيد تلقائيا سيتم دراسة

أهلية التابع ودراسة إستحقاقات المستفيد مرة أخرى ، ويتم صرف الدعم المادى حسب معايير الإستحقاق

الموضوعة ويؤخذ دخل الاسرة وعدد أفرادها وأعمارهم بعين الإعتبار.

ولكى تستطيع عزيزى المستفيد من إضافة مولود جديد إلى حساب المواطن إتبع الآتي:

إضافة المولود عن طريق حساب المستفيد وإضافة كتابع وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لحساب المواطن.

قم بإختيار تفاصيل الطلب.

اختيار بيانات التابعين ثم القيام بالإضافة التابعة جديد (المولود الجديد).

الضغط على كلمة حفظ.

وهكذا تم تسجيل المولود الجديد والآن سيتم دراسة مدى أهلية التابع الجديد للحصول على الدعم.

مستفيدي حساب المواطن

يذكر أن برنامج حساب المواطن قد تم تفعيله لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن رفع سعر الطاقة مما يستتبعه رفع سعر السلع الأساسية، كما اقرت الحكومة السعودية أنه فى حال وفاة المستفيد الأساسى أثناء فترة الدعم فيجب على أى فرد من أسرة المستفيد المتوفى بتقديم طلب من جديد مفيدا به بتوفى ولى الأمر المستفيد وإنهاء الإجراءات المطلوبة.

وفى حالة زواج أحد أولاد المستفيد من الدعم فلا يتم إحتسابه ضمن أفراد الأسرة، وإذا أراد الدعم يقوم بتقديم طلب تسجيل جديد حساب المواطن للحصول على حساب إلكترونى بإسمه الخاص.

كم يزيد حساب المواطن للمولود

إن الدعم يتم صرفه على حسب معايير الإستحقاق، حيث يتم تحديد قيمة الدعم عبر عدة مؤشرات كالدخل الشهرى للأسرة، ويعد الحد الأدنى لصرف حساب المواطن للفرد الواحد هو ٣٠٠ ريال سعودى شهريا، وبهذه الطريقة إضافة مولود جديد حساب المواطن بشكل مبسط ومختصر.