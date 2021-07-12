شروط قرض الترميم 1443 الجديدة بنك التسليف وخطوات التقديم

شروط قرض الترميم 1443 ه‍ الجديدة ؛ حيث إن قرض الترميم من الأمور التي يبحث عنها العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية فقد قامت الحكومة بالمملكة بالعمل على توفير المتطلبات لكافة المواطنين وذلك عمل بنك الإئتمان العديد من القروض ومن ضمن هذه القروض قرض الترميم لكي يتمكن المواطن بترميم المنزل الخاص به ويحصل المواطن على قرض الترميم بتوافر الشروط التي قام بنك الإئتمان بفرضها ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح الشروط التي قام البنك بوضعها.

شروط قرض الترميم 1443

يعتبر بنك الإئتمان بالمملكة العربية السعودية من أهم البنوك حيث أنه يقوم بتقديم الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين ومن ضمن هذه الخدمات عدة قروض مثل قرض الأسرة، قرض العاطلين عن العمل وقرض الترميم الذي من خلاله يتمكن المواطن من ترميم منزله، وكذلك إعفاء بنك التسليف في حالة عدم التمكن لسبب قهري من السداد، ولقد قام بنك الإئتمان بوضع بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم للحصول على قرض الترميم وهذه الشروط هي كالآتي:-

يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض عمره لا يقل عن ٢١ عاما ولا يزيد عن ٧٠ عاما.

يجب على المتقدم للحصول على القرض إذا كان المنزل الذي يريد عمل القرض لترميمه عليه دين فيجب عليه سداده قبل الحصول على القرض.

ينبغي أن يكون وقت تجديد المواطن للمنزل خمس سنوات.

لا بد أن يكون المنزل الذي يريد ترميمه مسجلا بأسم المواطن الذي قام بالتقديم للحصول على القرض وإذا تم نقل الملكية من مواطن لأخر فيجب أن يكون عمره عامين.

يجب أن يكون الراتب الشهري الخاص بالمتقدم لعمل القرض لا يقل عن ٢٠٠٠ ريال سعودي ولا يزيد الراتب عن ١٠٠٠٠ ريال سعودي.

يجب أن لا تزيد مساحة المنزل الذي يريد ترميمه عن ١٠٠٠ متر.

خطوات التسجيل لقرض الترميم 1443 إلكترونياً

للحصول على قرض الترميم إلكترونياً يجب إتباع الخطوات الآتية:-

أولا يجب الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بـِ موقع بنك التنمية والتسليف السعودي وعمل حساب خاص وذلك للحصول على جميع الخدمات.

وبعد ذلك يتم الضغط على نموذج الطلب الذي سوف يظهر.

ثم بعد ذلك يتم إكمال كافة البيانات المطلوبة والقيام بالضغط على أيقونة ” إرسال”.

ثم بعد ذلك يتم مراجعة الطلب وفي حالة الموافقة سوف يتم إرسال رسالة عبر الجوال الذي تم تسجيله من قبل.

وأخيراً يتم إرسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وذلك عبر خدمة البريد السعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الترميم 1443

على المواطن الذي يرغب في التقديم للحصول على قرض الترميم تقديم بعض المستندات اللازمة لعمل قرض الترميم وهذه المستندات هي كالآتي:-

يقوم العميل بتقديم الهوية الوطنية بها صورة.

يجب على العميل القيام بتقديم نسخة من السجل العائلي.

يجب تقديم كشف حساب بنكي يوجد به آخر ثلاث رواتب للعميل الذي يريد عمل القرض ولابد أن يتم ختمه من البنك بالإضافة إلى ختم الموظف في البريد ويقدم العميل أيضاً نموذج لتسليم البريد يضم إسم العميل وأيضاً توقيعه.

يجب أن يقوم العميل بتقديم تصريح عمل ساري إلي وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وأيضاً يتم تقديم تصريح يضم أطفال العميل سواء كان ذكور أو إناث.

وفي الخاتمة نكون قد قدمنا لكم شروط قرض الترميم 1443 ه‍ وأيضاً تعرفنا على طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على القرض والمستندات المطلوبة أيضاً للحصول على قرض الترميم.