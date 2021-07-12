صور الأمير محمد بن سلمان مع السلطان هيثم أثناء جولة في مشروع نيوم

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عمر شويل - جدة صور الأمير محمد بن سلمان أمس الأحد برفقة السلطان هيثم الحاكم الحالي لسلطنة عمان أثناء جولة داخل مشروع نيوم داخل مركز نيوم للإثراء المعرفي، أثناء زيارة السلطان هيثم إلى المملكة العربية السعودية، حيث اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السعودي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لزيارة مركز نيوم من أجل التعرف عليه عن قرب، ومتابعة آخر مستجدات وتطورات برفقة ولي العهد، وذلك أثناء زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية، ننشر لكم تفاصيل الخبر.

صور الأمير محمد بن سلمان مع السلطان في مشروع نيوم برفقة جلالة سلطان عُمان

جاءت زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق حاكم سلطنة عُمان بُناء عن دعوة كريمة أرسلها جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، الهدف منها توطيد العلاقات بين المملكة وسلطنة عمان، والمناقشة في بعض المشروعات والرؤى المشتركة بين البلدين، وجاء الترحيب كبيراً من جانب المملكة حيث تزينت العاصمة الرياض بألوان علم سلطنة عمان، وأُنشدت بعض الأناشيد للاحتفاء بالسلطان على أرض المملكة.

ومن ضمن علامات الترحاب التي أبداها الجانب السعودي، هي دعوة السلطان هيثم لمشاهدة معالم مشروع نيوم، حيث أبدى جلالته بمدى إعجابه الشديد بتلك المدينة، والمشروعات السياسية والاقتصادية التي ستتم فيها، استكمالاً لرؤية 2030، كذلك إعجابه بالفكر الاستثماري السياحي الكبير الذي سوف يتم تنفيذه على أرض تلك المنطقة.

وصرح سمو وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الزيارة الرسمية الأولى لسلطان عمان تعكس مدى الرغبة في توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين وتوافق الرؤى بما فيه أمن واستقرار كافة المنطقة العربية.

وقد تم منح السلطان هيثم بن طارق قلادة الملك عبد العزيز من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بينما بادله السلطان بإهدائه وسام آل سعيد، والذي يعد من أرفع الأوسمة في سلطنة عمان.

اتسمت الزيارة بالود والحميمية، وحضر الزيارة عدد من الوزراء السعوديين منهم وزراء الاستثمار، والداخلية والخارجية، إلى جانب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهذه هي صوره بصحبة سلطان عمان في مشروع نيوم: