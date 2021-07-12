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عمر شويل - جدة من أبرز ما يتم البحث عنه هذه الأيام دعم تربية المواشي خطوات تحديث دعم المواشي فقد وضعت المملكة عددًا من القواعد الجديدة لبرامج دعم صغار مربي الماشية، وهو أحد أهم البرامج التنموية لتنمية القطاع الريفي ودعم صغار المربين، ولابد من تحديث بيانات المربين من وقت لأخر حتى لا يتوقف الدعم.

دعم تربية المواشي

هو أحد البرامج التنموية لدعم صغار مربي الماشية في المملكة ويُشترط مجموعة من الشروط للحصول على الدعم:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة الدائمة في المملكة.

أن يكون من صغار مربي الماشية ولا يقل العمر عن 21 عام.

استخراج البطاقة الصحية.

الالتزام بكافة المعايير الصحية والفنية التي وضعتها الوزارة.

ألا يكون المتقدم بالسجن أو بدار الإيواء.

ألا يكون موظف قطاع عام أو خاص.

خطوات تحديث دعم المواشي

حدد الوزارة منصة أنعام من أجل التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية ويمكن للمستفيدين تحديث بياناتهم بالخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

النقر على طلب الخدمة وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق وتسجيل الدخول.

اختر برنامج دعم صغار مربي الماشية.

وابدأ بتحديث البيانات الشخصية لك.

تكلفة الخدمة مجانية بالكامل والمدة الزمنية لإنجاز العمل 60 يوم.

تستطيع حساب قيمة الدعم المقدرة من الموقع نفسه.

طريقة الاستعلام عن دعم مربي المواشي برقم السجل المدني

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن دعم المواشي المقدم لهم بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج لموقع وزارة البيئة والزراعة والمياه.

من الخدمات الإلكترونية اختر الاستعلام عن معاملات.

تظهر عدد من الاختيارات اختر من بينها الاستعلام عن دعم مربي المواشي.

أدخل رقم السجل المدني.

ثم نوع المعاملة ورقم القيد والتاريخ.

ثم النقر على استعلام.

تظهر كل البيانات المتعلقة بدعم مربي الماشية وأحقية الصرف الشهري.

كم يبلغ مبلغ إعانة المواشي

تستثمر الحكومة السعودية 2.2 مليون ريال شهريًا لدعم صغار مربي الماشية، ويختلف الدعم المقدر لكل مربي عن الأخر حسب أعداد المواشي التي يربيها ويتم احتساب مبلغ الدعم كالأتي : نسبة استحقاق دعم المربي تتوقف على مستوى شريحة الدخل × (قيمة دعم الأغنام × عدد الماعز والضأن المملوكة له ) + (قيمة دعم الإبل × عدد الإبل المملوكة له ) + (قيمة دعم للأبقار× عدد الأبقار المملوكة له).