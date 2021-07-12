رابط تقديم فني رعاية مرضى وزارة الصحة تعرف على الشروط وموعد التقديم عبر ha.edu.sa

رابط تقديم فني رعاية مرضى، أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية منذ قليل، عن فتح باب القبول للتوظيف في برنامج فني رعاية مرضى للجنسين، وذلك للعمل مساعدين لأطقم التمريض، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة من قبل وزارة الصحة، وهو برنامج يقوم بتدريب الشباب والفتيات وتأهيلهم للعمل كمساعدي أخصائي التمريض، وتنمية مهاراتهم اللازمة لرعاية المرضى، للعمل في كافة المستشفيات والعيادات، وهذا البرنامج يقدم كافة المهارات اللازمة للمتدرب لكي يكون قادر على مساعدة أخصائي التمريض، في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى على أكمل وجه، ومعاونة طاقم التمريض في مهامه، ويسعى الكثير من الشباب في المملكة للتقديم في برنامج رعاية المرضى، لذلك سوف نقدم لهم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة به من خلال موقع “ثقفني” المتميز.

رابط تقديم فني رعاية مرضى

نقدم لكم خلال السطور القادمة رابط التسجيل في فني رعاية مرضى وطريقة التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة الصحة الرسمي.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وفي الخانات المخصصة لذلك.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط التقديم

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون على رأس العمل مدة لا تقل عن 90 يوم ماضية.

حاصل على درجة البكالوريوس ولا يقل المعدل عن 3 من 5 أو ما يعادلها.

حاصل على شهادة اللغة الانجليزية لأحد الاختبارات (كفايات اللغة الانجليزية STEP) أو ما يعادلها.

أي شروط أخرى تضعها وزارة الصحة.

مزايا البرنامج

يقدم البرنامج للمتدرب مكافأة شهرية طوال مدة البرنامج قدرها 1000 ريال.

برنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف.

العمل كمساعد تمريض بمرتبات مجزية.

موعد التقديم في برنامج فني رعاية مرضى

التقديم متاح من يوم الأحد الموافق 01\12\1442 الموافق 11\07\2021، وينتهي في يوم الأربعاء 03\01\1443 الموافق 11\08\2021.

رابط تقديم فني رعاية مرضى

برنامج فني رعاية مرضى هو برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف، يحظى منتسبيه بمزايا عديدة أثناء فترة التدريب، وهو يهدف إلى خلق كوادر بشرية مدربة للعمل كمساعدي تمريض، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لرعاية المرضى، وحتى يكونوا جاهزين للعمل في مختلف القطاعات الصحية، كما يهدف هذا البرنامج ألى الارتقاء بالمنظومة الصحية في المملكة، من خلال توفير الكوادر المدربة لسد العجز الموجود بأفضل العناصر.