نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان أضاحي 1442 الإلكترونية رابط التسجيل في برنامج أضاحي لموسم الحج 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان أضاحي 1442 تطلق برنامج الأضاحي، كثر البحث كثيراً خلال الفترة الحالية عن الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان؛ وذلك بعد تدشين إعلان المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان عن إطلاق برنامج الأضاحي وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم الحج لعام 1442هـ، حيث يتيح البرنامج للحجاج والمضحين من توكيلهم لمنصة إحسان أضاحي 1442 من أداء نسك الهدي والأضحية وتوزيعها على من يستحقها من الفقراء وذلك خلال الأوقات الشرعية لعيد الأضحى، حيث يوفر برنامج الأضاحي للحجاج؛ ذبح الأضحية والهدي، وكذلك يوفر العقيقة والصدقة والفدية طوال العام، وقد صرح المهندس عبد العزيز الحمادي، أن البرنامج يتيح لمستخدميه الأضحية في مدة لا تتعدى 60 ثانية، ونوافيكم الآن عن رابط منصة إحسان أضاحي 1442 من خلال موقع ثقفني.

منصة إحسان أضاحي 1442هـ

يتيح منصة إحسان أضاحي 1442 للحاج توفير الوقت والجهد، حيث توفر للحجاج فرصة الحصول علي الأضحية والعقيقة وغيرها من الأمور الخاصة بنسك الذبح، ويعد برنامج الأضاحي أحد البرامج التي تم أنشائها خصيصاً من خلال منصة إحسان لخدمة الحجاج، وتم إتاحة البرنامج للاستثمار للذكاء الاصطناعي في تعظيم واستدامة الخدمات التنموية، وتتيح المنصة فرصة عظيمة، وهي فرصة التبرع للعمل الخيري في المملكة، حيث تخضع المنصة لمعايير كثيرة معتمدة من خلال الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الصناعية سدايا والتي تمكنها تقنياً.

رابط منصة إحسان أضاحي 1442هـ

يتثنى للمواطنين السعوديين وحجاج بيت الله الحرام من الوصول إلي منصة إحسان أضاحي الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، تسجيل الدخول إلى منصة إحسان أضاحي ehsan.sa/adahi الإلكترونية

ثانياً، إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها

ثالثًا، دفع رسوم الأضحية بالطريقة التي ترغب فيها.

ومن الجدير بالذكر أن منصة إحسان تهدف إلي توفير كافة التسهيلات لأداء النسك وذلك من خلال التعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية بهدف الاستفادة من الهدي والأضحية، وكما ذكرنا أن برنامج الأضاحي التي يتيح للمضحين أداء نسك الأضحية والعيد في أقل من ٦٠ ثانية، وذلك من خلال تسهيل الذبح على المضحين، من خلال دفع الأموال لمنصة إحسان أضاحي وتقوم باختيار الذبيحة وتوزيعها على المحتاجين والفقراء.