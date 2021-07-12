نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي من بنك التنمية الإجتماعي طريقة أرخص للاقتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الحصول على تمويل شخصي من مجموعة واسعة من المؤسسات ، بما في ذلك البنوك التقليدية أو المقرض عبر الإنترنت أو بنك التنمية الإجتماعي. في حين أن البنوك التقليدية قد يكون لها فروع في جميع أنحاء ومحافظات المملكة ، فإن بنك التسليف الإجتماعي غالبًا ما يكون له فرع واحد في كل مدينة. هذا يعني أنه يجب عليك تلبية متطلبات الأهلية للانضمام إلى بنك التنمية الإجتماعي والحصول على تمويل شخصي.

يمكنك الوصول إلى معدلات فائدة ورسوم أقل إذا اخترت الحصول على تمويل شخصي من خلال بنك التنمية الإجتماعي. ومع ذلك ، فهي عادة لا تقدم عملية الموافقة المسبقة مثل معظم البنوك الكبرى. تعرف على كيفية مقارنة القروض الشخصية من بنك التنمية الإجتماعي بالمقرضين الآخرين وكيفية تحديد ما إذا كانت هذه هي الخطوة الأفضل بالنسبة لك.

كيف يعمل التمويل الشخصي من بنك التسليف

إذا كنت تستوفي معايير الأهلية ، مثل إذا كنت تعيش أو تعمل في منطقة معينة. يجب أن تصبح عضوًا قبل التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي من بنك التنمية الإجتماعي ، وهو نوع واحد فقط من القروض الشخصية.

يمكنك عادة التقدم بطلب للحصول على 150 ألف تمويل شخصي بدون كفيل. بغض النظر عن القرض الذي تختاره ، فإنه سيحمل معدل فائدة ثابت ، بينما يأخذ بنك التنمية الإجتماعي في الاعتبار درجة الائتمان الخاصة بك كعامل مهم لتحديد أهليتك الائتمانية ، فإن الدرجة المنخفضة لن تمنعك من الحصول على قرض. لحسن الحظ ، يقوم بنك التنمية الإجتماعي بمراجعة وضعك المالي بالكامل عند مراجعة طلبك ، مما يعني أن عملية التقديم ومتطلبات التأهيل والمعدلات ستكون مختلفة اعتمادًا على مؤسستك المحلية.

بنك التسليف مقابل القروض الشخصية المصرفية

بينما يقدم كل من البنوك وبنك التنمية الإجتماعي قروضًا شخصية ، ستكون لديك تجارب مختلفة حسب المكان الذي تقترض منه. فيما يلي بعض الاختلافات البارزة التي يمكنك توقعها بين بنك التنمية الإجتماعي والقروض الشخصية المصرفية:

تفضل البنوك: إذا كان لديك درجة ائتمان ممتازة ولديك حساب بالفعل في بنك ، فمن المحتمل أن يكون لديك وقت للتأهل للحصول على تمويل شخصي. ولكن إذا لم يكن لديك درجة ائتمان كبيرة ، فقد يكون البنك الذي تتعامل معه أقل رغبة في العمل معك ، حتى إذا كان لديك حساب بالفعل هناك. يميل بنك التنمية الإجتماعي إلى تقديم قدر أكبر من التساهل ، عادةً على أساس كل حالة على حدة.

اختلاف خدمة العملاء وتجربة المستخدم: تميل البنوك إلى امتلاك رأس المال لإنشاء تجربة مستخدم أفضل عبر الإنترنت من خلال موقعها على الويب وتطبيق الهاتف المحمول. قد يكون لديهم أيضًا المزيد من الميزات التي تعمل على تحسين تجربتك والعناية بالعملاء.

بنك التنمية الإجتماعي مقابل شركات التمويل

مع ظهور التكنولوجيا ، أصبح المقرضون عبر الإنترنت أكثر شيوعًا في مجال الإقراض.

يتباهى المقرضون عبر الإنترنت بموافقات أسرع: يقدم العديد من المقرضين عبر الإنترنت التأهيل المسبق فقط لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للتقديم. بعد أن تصبح مؤهلاً مسبقًا ، يمكنك تقديم طلب والحصول على أموال في حسابك ، كل ذلك في غضون يوم واحد من إكمال طلبك. يتطلب بنك التنمية الإجتماعي العضوية لفترة محددة من الوقت – مثل بضعة أسابيع أو شهر – قبل أن تتمكن من التأهل للحصول على قرض شخصي سريع بدون كفيل. بالإضافة إلى ذلك ، لا يقدم معظمهم عملية تأهيل مسبق.

يتمتع بنك التنمية الإجتماعي بمعدل الفائدة الأفضل لأنه بدون هامش ربح: يستهدف بعض المقرضين عبر الإنترنت المقترضين ذوي الدرجة الائتمانية المنخفضة.

يمكنك أن ترى معدلات فائدة تصل إلى 36٪. في الشركات لا يشمل ذلك رسوم الإنشاء واحتمال الدفع المتأخر أو الدفع المبكر. بينما لا يتقاضى بنك التنمية الإجتماعي رسومًا وفوائد ، فإن الحد الأقصى لمعدلات الفائدة لديها يميل إلى أن يكون أقل من معظم المقرضين عبر الإنترنت.

3 أشياء يجب معرفتها عن التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعي

إذا كنت تفكر في الحصول على تمويل شخصي من بنك التنمية الإجتماعي ، فتأكد من فهمك لمدى اختلافه عن الأنواع الأخرى من المقرضين. فيما يلي ثلاثة أشياء يجب أن تعرفها قبل التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي:

العضويات مطلوبة: بنك التنمية الإجتماعي قائم على الأعضاء وليست هادف للربح. هذا يعني أنك ستحتاج إلى الانضمام قبل أن تتمكن من الاستفادة من أي عروض. إذا كنت بحاجة إلى اقتراض الأموال بسرعة ، فلن تجد السرعة من خلال بنك التنمية الإجتماعي ، وقد تحتاج إلى البحث في مكان آخر عن تمويل شخصي.

هناك ما هو أكثر من تقرير الائتمان الخاصة بك: بينما تعد درجات الائتمان عاملاً مهمًا عند تحديد أهليتك ، يقوم بنك التنمية الإجتماعي أيضًا بمراجعة قدرتك على سداد القرض وكيفية استخدام الأموال. إذا لم يكن لديك ائتمان جيد ، فإن بنك التنمية الإجتماعي أكثر استعدادًا للعمل معك من البنوك والمقرضين عبر الإنترنت.

قد لا تعرف ما إذا كنت مؤهلاً للاقتراض: تقدم بعض شركات التمويل تأهيل مبدئي لإعلامك بما إذا كنت مؤهلاً للحصول على قرض قبل إكمال الطلب. لا يقدم بنك التنمية الإجتماعي هذا ، مما يعني أنك إذا كنت تريد معرفة ما إذا كنت مؤهلاً ، فسيلزمك إرسال طلب. إذا تم رفض طلبك ، يمكن أن تنخفض درجة الائتمان الخاصة بك مؤقتًا ، وستظل بحاجة إلى تقديم طلب إلى مقرضين آخرين للحصول على تمويلك.