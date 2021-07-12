نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على جوالات ايفون تنزيلات تصل حتى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير على الجولات آيفون، توفر إليكم جرير المزيد من الخصومات والتخفيضات وذلك على أشهر الجوالات التي من أشهرها الأيفون والسامسونج وهواوي وهذه من أشهر هواتف المحمول في المملكة العربية السعودية، حيث توفر إليكم الشركة هذه الهواتف بأقل الأسعار، فمكتبة جرير في المملكة العربية السعودية من أفضل المكاتب التي توفر إليكم أفضل العروض ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك توفر إليكم أحدث الهواتف بأقل الأسعار.

أهم الهواتف المتوفرة إليكم من مكتبة جرير:

توفر إليكم جرير الكثير من العروض والخصومات على كافة الهواتف المحمول فتبدأ هذه العروض على أيفون 12 وأيفون 11 وأيفون 11 برو وأيفون 12 برو، فمن خلال جرير سوف يتم الحصول على الكثير من الهواتف التي يختلف سعرها وفقاً لذاكرتها الداخلية، وإليكم في السطور الآتية أهم الهواتف التي يتوفر عليها عروض جرير التي من أهمها:

توفر إليكم أسواق جرير أيفون 12 برو بسعة 512 فقط بسعر 5999 ريال سعودي. تقدم للعملاء مكتبة جرير أيفون 12 برو بسعة 512 جيجا فقط بسعر 5499 ريال سعودي. تقدم مكتبة جرير عرض خاص على أيفون 11 برو ماكس بسعة 64 جيجا فقط بسعر 3509 ريال سعودي. أسواق جرير تقدم لكم أيضاً تخفيض مميز على أيفون 11 برو ماكس بسعة 64 جيجا بايت بسعر 3509 ريال سعودي بدلاً من 5259 ريال سعودي وذلك من خلال خصم بنسبة 33%. مكتبة جرير تعرض تنزيلات على أيفون 11 برو ماكس بسعة 512 جيجا بايت فقط بسعر 4679 ريال سعودي بدلاً من 6899 ريال سعودي وذلك فقط بخصم قد يصل لنسبة 32%. كما يوفر جرير أفضل الهواتف التي من أبرزها هواتف سامسونج ومن أبرزها الهاتف الذي أحدث رواج كبير في الآونة الأخيرة وهي samsung galaxy z fold 2 هذا الجهاز يتسم بأنه قابل لطي. وأبرز الهواتف التي تحمل العرض أيضاً هو الهاتف السامسونج اس 21 الترا المعروف بتقنياته الفائقة.

تنزيلات على جوالات في مكتبة جرير بالسعودية:

فإذا كنتم ترغبون في الحصول على هذه العروض عليكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع جرير، فيوجد لجرير أكثر من فرع في أرجاء المملكة العربية السعودية ويمكن التوجه لأقرب فرع في أي وقت من الأوقات فهي دائماً في انتظاركم.