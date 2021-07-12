نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل حساب عبر منصة مدرستي ومطابقة الحساب مع Microsoft Office في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل حساب عبر منصة مدرستي، فقد أوضحت منصة مدرستي التعليمية الطريقة الصحيحة من أجل تسجيل حساب في منصة مدرستي لجميع الطلاب والطالبات الذين يبحثون عن طريقة التسجيل، وقد أوضحت المنصة بأن التسجيل يتم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام نور، وجاء توضيح منصة مدرستي تزامناً مع استعلام العديد من أولياء الأمور عن خطوات وآلية التسجيل في منصة مدرستي، وقد تم الإعلان عن رابط تسجيل حساب عبر منصة مدرستي عبر الحساب الرسمي الخاص بالمنصة علي توتير، وهو ما سنوضحه لكم في التفاصيل التالية.

تسجيل منصة مدرستي

منصة مدرستي قد أوضحت لجميع الطلاب طريقة تسجيل حساب عبر منصتها سواء للطالب أو الطالبات من خلال موقع توكلنا، ومعرفة الطريقة الصحيحة من أجل إجراء مصادقة صحيحة للحساب مع برنامج مايكروسوفت أوفيس، ويتم تسجيل الحساب في منصة مدرستي بالطريقة التالية: