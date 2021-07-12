نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدات المقطوعة متى تنزل مقطوعة الضمان الاجتماعي ذو الحجة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدات المقطوعة ،راتب مقطوعة الضمان الاجتماعي للعام 1442 هجريا، والذي ينتظره الكثيرون من مواطني المملكة العربية السعودية، ويعتبر مكرمة تم تقديمها للمواطنين الأكثر فقرا بحسب شروط معينة، ويتم صرف المساعدات بشكل غير سنوي ، فمن الممكن أن يضل البعض بدون راتب المقطوعة لعدة سنوات ولا يعني ذلك خروجه من قائمة محتاجي مقطوعة الضمان، ولكن صرفها يتم تحت جدول وشروط معينة، ويتم صرفها بالترتيب بحسب البحث القائم على كل أسرة ومتطلباتها ودخلها السنوي.وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم الكثير من المعلومات من أجل معرفة متابعة مواعيد الصرف الخاصة بكل فرد بحسب رقم الطلب الخاص به.

آخر أخبار المساعدات المقطوعة يوليو 2021

أكد السيد محمد بن صويلح ، مدير الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة، بأنه هناك آلية جديدة لصرف مقطوعة الضمان الجديدة. ولكن في نفس الوقت لا يوجد أي تغيير جوهري في جدول صرف المقطوعة. فالحد الأدنى لراتب المقطوعة هو 10400 ريال سعودي والحد الأعلى لها هو 30000 ريال سعودي. ومن الشهر المقبل ستكون أولوية الحصول على المقطوعة لمن مضت عليه سنوات لم يحصل عليها.وذلك بعكس آلية الصرف القديمة التي كانت تعتمد على أولوية التقديم للمساعدات. مؤكدا بذلك أن تاريخ التقديم لن يكون الأولوية الأساسية القائم عليها الصرف.

أيضا أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، بأن راتب المقطوعة لايصرف بشكل سنوي، بل هو مرتبط بالأسر الأكثر حاجة وببحث الحالة، وأيضا يرتبط المبلغ بعدد أفراد الأسرة المحتاجة، ويعتمد الآن صرف المساعدات على معيارين أساسيين وهما، مقدار دخل رب الأسرة مقارنة بعدد أفراد أسرته . أما المعيار الثاني هو عدم حصول الأسرة المستفيدة من الضمان على المقطوعة لفترة أطول.

ومن خلال رقم الطلب يمكنكم الآن معرفة موعد صدور راتب المقطوعة الجديد الخاص بكم على الفور.

حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي الجديدة بعد تغيير القانون

أيضا يمكنكم الآن التعرف على كافة تفاصيل معاش الضمان الاجتماعي الجديد للمشمولين، وذلك بعد تحديثه وتغيير بعض الشروط فيه والتأكيد أيضا على حالات الإيقاف التي قد تصيب بعض الأفراد وتطبق عليها ليتم منعهم من الحصول على المعاش، ويلزمهم بعد ذلك تقديم طلب جديد للحصول عليه مرة أخرى