نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سداد أضاحي الراجحي عن طريق الصراف ومباشر الأفراد في المقال التالي
عمر شويل - جدة نظرًا لاقتراب موعد عيد الأضحى المبارك فإن العديد من الأفراد يبحثون عن طريقة سداد أضاحي الراجحي عن طريق الصراف وهي إحدى أهم الخدمات التي يوفرها مصرف الراجحي للعملاء والتي يتم توفيرها للعملاء باستخدام الراجحي سداد وذلك بالإضافة إلى إمكانية سداد أضاحي الراجحي عن طريق المباشر للأفراد وبعد ذلك يتولى بنك الراجحي العمليات المختلفة للأضحية من ذبح وتوزيع وفقًا للشريعة الإسلامية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة سداد أضاحي الراجحي عن طريق الصراف.
سداد أضاحي الراجحي عن طريق الصراف
يوفر المصرف خدمة سداد أضاحي الراجحي عن طريق الصراف وذلك تسهيلًا على من يؤدون مناسك الحج والوافدين وأصحاب الجنسية السعودية ويتم بعد ذلك توزيع اللحوم التي يتم الحصول عليها على الفقراء في العديد من الدول الفقرة وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الأضاحي المقدمة خلال عيد الأضحى المبارك من جموع الحجاج بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين، ويمكن سداد الأضاحي من خلال الطريقة التالية:
- التوجه إلى إحدى أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف الراجحي.
- يتم إدخال بطاقة الراجحي ومن ثم يتم كتابة الرقم السري للمستخدم.
- يتم بعد ذلك اختيار خدمة سداد عبر الخدمات المتاحة.
- الضغط على كلمة المدفوعات ومنها يتم الضغط على خدمة الهدي والأضاحي.
- يطلب بعد ذلك الصراف كتابة قيمة المبلغ المرغوب في سداده، ومن ثم يتم الموافقة على تسديد المبلغ.
طريقة سداد أضاحي الراجحي عن طريق المباشر للأفراد
يعد مباشر الراجحي إحدى أهم الخدمات الإلكترونية التي تم توفيرها من قبل البنك والتي تمكن العملاء من إنهاء العديد من المعاملات الخاصة بحساباتهم عبر الأنترنت ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك، ويمكن سداد الأضاحي عبر مباشر الأفراد من خلال الخطوات التالية:
- التوجه إلى مباشر الأفراد ومن ثم تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على أيقونة المدفوعات ومنها يتم اختيار خدمة الأضاحي.
- يتم بعد ذلك الضغط على كلمة النسك واختيار عدد الأضاحي المطلوبة.
- يتم بعد ذلك تحديد السعر المطلوب دفعة وكتابة كافة البيانات المطلوبة من الموقع.
- يقوم بعد ذلك المستخدم بتأكيد السداد ويتم إرسال رقم متابعة الطلب.
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