نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة رقم الواتس آب من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم يتناول موضوعنا خدمة رقم واتس آب من مصرف الراجحي وهي خدمة جديدة يوفرها المصرف لعملائه من أجل تسهيل التواصل والرد من أي مكان في العالم وتلبية احتياجات العملاء، كما يوفر المصرف رقم مجاني وموحد مدون باسم مصرف الراجحي للرد على جميع الاستفسارات وطلبات العملاء حتى الساعة الثامنة مساءًا، لمزيد من الاخبار الجديدة والمعلومات زوروا موقعنا ليصلك كل جديد وأنت في مكانك.

خدمة رقم الواتس آب من مصرف الراجحي

ولأن راحة العميل أول ما نهتم به وفرنا لكم في مصرف الراجحي طريقة جديدة لتسهيل التواصل معنا والرد على الاستفسارات والشكاوى طوال اليوم بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءًا خلال الرقم التالي: 920003344

وبدأت بالفعل الخدمة من صباح اليوم ومن المتوقع أن تنتهي تلك الخدمة يوم الخمس الساعة 8 مساءًا.

هذا لا يعني أن تلك الطريقة هي الوحيدة في التواصل بل يمكنكم أيضًا التواصل من خلال:

البريد الإلكتروني أو زيارة أحد فروع البنك المنتشرة في مناطق المملكة العربية السعودية،

أو من خلال الاتصال على رقم الهاتف.

برجاء العلم أنه يمكنك زيارة الفروع في المواعيد التالية: من الاحد إلى الخميس ماعدا يومي الجمعة والسبت وأيام العطلات الرسمية الخاصة بالدولة.

خدمة رقم الواتس آب من مصرف الراجحي

يسعى مصرف الراجحي لتوفير كافة سبل الراحة للعملاء وهذا لا يقتصر فقط على خدمات التواصل بل أيضًا عن طريق خدمات التمويل والقروض التي يمنحها للعميل سواء كانت تلك الخدمات التمويلية على العقارات أو السيارات أو غيرها.

نبذة عن المصرف

تأسس مصرف الراجحي في عام 1957 ميلاديًا وبدأ نشاطه منذ تلك السنة،

ومع الوقت بدأت الخبرات والخدمات تزيد يومًا بعد يوم حتى أصبح من أكبر القطاعات المصرفية على مدار 50 عام.

ويتعامل البنك بطريقة الشريعة الإسلامية وتم افتتاح فرعه الأول في منطقة الديرة بالرياض عام 1957،

وأول فرع للسيدات بمنطقة الشمسي عام 1979 ميلاديًا.

وبدأت فروع البنك في الانتشار والتوسع في عدة مناطق وتم افتتاح فرع خارج المملكة في ماليزيا عام 2007،

لتصل عدد الفروع الآن أكثر من 500 فرع بالإضافة إلى مئات ماكينات الصرف،

المنشرة في المحافظات والمناطق المختلفة حتى يتمكن العميل من الحصول على المساعدة أو الخدمة في أي مكان.