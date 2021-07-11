نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على فني رعاية مرضى وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن رابط التقديم على فني رعاية مرضى وشروط التقديم بعد أن أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج فني رعاية المرضى. وبينت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توتير عن مواعيد التقديم.

موعد التقديم على فني رعاية مرضى

أوضحت الصحة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل توتير عن أن الأحد 11-7-2021 حتى 11-8-2021 سوف يتم استقبال طلبات التقدم على برنامج التسجيل والقبول فني رعاية مرضى.

برنامج فني رعاية مرضى

يعتبر من أهم البرامج الفعالة التي تهدف تكوين كوادر بشرية قادرة على العمل بتخصصات صحية مهمة كمجال التعقيم وتضم عددًا من الوظائف الصحية التابعة لوزارة الصحة، ويستقبل البرنامج الإناث والذكور .

شروط القبول في برنامج فني رعاية مرضى

لابد من توافر مجموعة من الشروط والمعايير حتى يتم القبول في برنامج فني رعاية المرضى على النحو الآتي:

لابد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لابد ألا يكون موظف بأحد المؤسسات الحكومية أو أحد مؤسسات القطاع الخاص.

يحمل شهادة بأحد التخصصات المعنية برعاية المرضى ومن بينهم الفيزياء والكيمياء العضوية.

لابد من الحصول على درجة البكالوريوس فأعلى.

من الضروري اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة داخل السعودية اختبار التويفل أو اختبار الآيلتس.

رابط التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى

يمكن التسجيل في برنامج القبول في فني رعاية المرضى بالخطوات الآتية:

قم بزيارة رابط التقديم على فني رعاية المرضى.

ثم أدخل البيانات المطلوبة في الطلب للتقديم المعلومات الشخصية ثم المعلومات العلمية ثم المعلومات المهنية ثم المعلومات المرئية.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة

النقر على إرسال الطلب.

والانتظار حتى يُنظر في الطلب.

في حالة الموافقة على الطلب سوف تحصل على العديد من المميزات مثل دعم الموصلات بقيمة 80% ورواتب ومكافآت شهرية للمقبولين بالبرنامج.

إلى هنا نكون قد قدمنا جميع المعلومات المتعلقة ببرنامج القبول والتسجيل في برنامج فني رعاية المرضي المقدم من قبل وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية للممتهني المهن الطبية بالمملكة.