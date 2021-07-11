نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بالبنك المركزي السعودي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بالبنك المركزي السعودي، فقد أعلن البنك المركزي السعودي عن بداية افتتاح التقديم والتسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية، وقد صرح البنك المركزي بأن التقديم سوف يكون لكلا الجنسين من الرجال والنساء حيث يضع البنك المركزي هدف واضح من تطبيق هذا البرنامج وهو العمل علي تطوير التوظيف وتحسين كادر الكفاءات الوطنية في المجال الخاص بالاستثمار، وقد وضح البنك ما يتضمنه البرنامج الجديد من مجالات استثمارية متعددة يتم السعي بها من أجل تحقيقها، وسوف نوضح لكم تفاصيل التقديم في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بالبنك المركزي السعودي 2021.

برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية 2021

يشمل التسجيل في برنامج التدريبَ العلمي بالإضافة الي التدريب التطبيقي والذي يشمل عدة مجالات استثمارية مثل، تطوير الخبرات الوطنية داخل الأسواق العالمية، تحسين إدارة الاستثمارات وتطوير القدرات القيادية، العمل علي التواصل الفعال وتحسين التفكير الاستراتيجي، وقد أعلن البنك المركزي بأن برنامج تطوير الكفاءات قد تم تصميمه من خلال التعاون المشترك مع كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا الأمريكية ذات التخصص الكبير بمجال إدارة الأعمال، بالإضافة الي التعاون مع عدد مميز من البنوك والمؤسسات العامة لإدارة الأصول العالمية؛ ويأتي هذا التعاون من أجل النجاح في تقديم تجربة مميزة من الدورات التعليمية الحديثة، بالإضافة الي كسب مزيد من الخبرات العملية لتطوير الكفاءات الوطنية بمجال الاستثمار.

شروط التقديم في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

يجب أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل البكالوريوس أو الماجستير في عدد من التخصصات المتاحة مثل (المالية، المحاسبة، الاقتصاد والإحصاء، الهندسة) علي أن يكون المؤهل من داخل جامعة سعودية أو جامعة دولية تكون معتمدة، مع الحصول علي تقدير جيد جداً علي الأقل.

يجب أن بجيد المتقدم اللغة الإنجليزية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 عاماً.

المرور من الاختبارات التي يتم تحديدها من البنك.

طريقة التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بالبنك المركزي السعودي

أوضح البنك المركزي بأن التقديم سوف يكون من خلال الدخول عل رابط الموقع التالي البنك المركزي السعودي وذلك لجميع الأفراد الراغبين في التقديم.