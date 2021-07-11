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عمر شويل - جدة إيداع الدفعة 44 من حساب المواطن لشهر يوليو 2021 ، يحرص الكثير من المواطنين السعوديين على الإستعلام بشكل مستمر عن موعد صرف دفعات برنامج حساب المواطن خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2021، فهو نوع من الدعم المادي الذي تقدمه المملكة للأسر محدودة أو منخفضة الدخل لإعانتهم على مواجهة متطلبات المعيشة، وقد أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو 2021 عن بدء إيداع الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن حتى نهاية اليوم، وتم الصرف لجميع المواطنين الذين استوفوا شروط التقديم والمكتملة طلباتهم.

تفاصيل الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن لشهر يوليو 2021م

لقد أعلن البرنامج عن تفاصيل الدفعة 44 عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر وجاءت كالآتي

لقد بلغت مبالغ الدعم للمستحقين حوالي 1.9 مليار سعودي.

قد تم صرف مبلغ الدعم لعدد 10.5 مليون تابع ومستفيد.

قام البرنامج بصرف تعويضات للدفعات السابقة بقيمة 35 مليون ريال سعودي.

نسبة المستفيدين الذين تحصلوا على مبلغ الدعم حوالي 77%.

كيفية تقديم الإعتراض على الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن لشهر يوليو 2021م

يتيح برنامج حساب المواطن إمكانية تقديم الإعتراض على الدفعات في حالة عدم صرفها أو لأي سبب آخر خلال تسعون يومًا من تاريخ إيداع الدفعة، على أن يتم تقديم الإعتراض بداية من اليوم الخامس من إيداع الدفعات ومن خلال اتباع الخطوات التالية

الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن .

. الذهاب إلى قسم إدارة الحساب والضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق الموجودة بإدارة حسابي، ثم الدخول على أسباب عدم الأهلية.

الضغط على خاصية رفع أعتراض الموجودة بجانب سبب عدم الأهلية.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح والضغط على كلمة إرسال.

يتم مراجعة الإعتراض ثم إرسال رسالة نصية بنتيجة الإعتراض على رقم الجوال الذي تم تسجيله، أو إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد.

وقد صرح سلطان القحطاني عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه قد بلغ المبلغ الإجمالي للدعم من إنطلاق البرنامج حتي الدفعة 44 لشهر يوليو حوالي 99 مليار ريال سعودي، وتم إيداع تعويضات بأثر رجعي بلغت قيمتها 808 مليون ريال سعودي.