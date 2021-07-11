نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية وطريقة تقديم اعتراض مالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية. يحتاج المواطنين المستحقين للدعم من قبل حساب المواطن. إلى الاستعلام عن حالة الأهلية كل شهر ميلادي. وذلك للضمان الاستمرارية في البرنامج. حيث أن عدم قيام المواطن بتقديم اعتراض عن حالة الأهلية. خلال المدة المحددة سوف يعرضه إلى الحذف من البرنامج إلى الأبد.

ولهذا يطالب حساب المواطن كافة المواطنين المسجلين لديه، ضرورة الاستعلام عن حالة الأهلية كل شهر عقب صدورها من قبل البرنامج. ليس هذا فحسب بل من الضروري من التأكد من حالة الأهلية والتأكد من تحديث البيانات والمستندات التي يطلبها البرنامج. حيث أنه في حالة تجاهل المواطن عن تحديث البيانات. أو تقديم اعتراض عن حالة الأهلية. سوف يؤدي به في النهاية إلى الحذف من البرنامج بشكل نهائي. دون السماح بالتسجيل من جديد مرة أخرى. حيث أن عملية التسجيل من جديد لدي البرنامج متوقفة منذ نحو عامين.

كيفية استعلام حساب المواطن برقم الهوية:-

يمكن للمواطنين المسجلين في حساب المواطن. الاستعلام عن حالة الأهلية وأيضاً معرفة قيمة المبلغ المستحق له عبر اتباع الخطوات الآتية:-

1- قم بالدخول على بوابة حساب المواطن.

2- قم بالذهاب إلى قائمة دراسة الأهلية.

3- قم باختيار دراسة الأهلية حيث سيقوم النظام بعرض حالة الأهلية الخاصة بك.

في حالة ما إذا كانت نتيجة الأهلية غير مستحق، فإنه يلزم تقديم اعتراض عن حالة الأهلية وذلك خلال المدة المحددة قانوناً وهي مدة 90 يوماً. ويجب التعرف عن السبب من الاستبعاد من الأهلية وذلك وفقاً للبيان التالي:-

كذلك فإنه يمكن معرفة قيمة الدعم المخصص لك عبر القيام بزيارة حاسبة الدعم التقديرية، حيث أن قيمة مبلغ الدعم المستحق تختلف من أسرة لأخرى وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها عدد دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمار أفراد الأسرة.

طريقة تقديم مالي من خلال الدفعات المالية:-

في حالة ما إذا كان المبلغ المخصص لك من قبل البرنامج أقل مما هو متوقع، فإنه يمكن تقديم اعتراض مالي من خلال الدفعات المالية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على بوابة حساب المواطن، ثم الضغط على أيقونة الدفعات المالية.

2- قم بالضغط على أيقونة تقديم اعتراض.

3- قم باختيار نوع الاعتراض وهو ينحصر في دفعة ناقصة أو صفر أو دفعة لم تستلم.

4- يجب تقديم كشف حساب ثم الضغط على إرسال.