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عمر شويل - جدة شرح خطوات الاشتراك في الفاتورة الثابتة بالشركة السعودية للكهرباء، فقد دعت الشركة السعودية للكهرباء جميع المشتركين بأن يقوموا بالتسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة الخاصة بخدمات الشركة، حيث تشمل خدمة الفاتورة الثابتة لجميع المستفيدين عدة مميزات هامة من بينها سهولة دفع قيمة الفاتورة على المشترك بالإضافة الي تحسين تنظيم الاستهلاك الشهري من الطاقة الكهربائية، من خلال قيام كل مشترك بتحديد قيمة ثابتة للفاتورة يتم دفعها شهرياً، وقد حددت الشركة بأنه يتم احتساب متوسط الاستهلاك الفعلي من خلال 12 شهراً ماضية، وسوف نقوم بتقديم لكم شرح خطوات الاشتراك في الفاتورة الثابتة بالشركة السعودية للكهرباء.
ما هي الفاتورة الثابتة الشركة السعودية للكهرباء؟
تقدم الشركة السعودية للكهرباء خدمة إلكترونية جديدة لجميع مشتركيها والمستفيدين من خدماتها العامة، آلا وهي خدمة الفاتورة الثابتة، من خلال تلك الخدمة يقوم المشترك بسداد مبلغ شهري بقيمة ثابتة مقابل الاستفادة من خدمات الكهرباء، ومن خلال تفعيل هذه الخدمة لا تتأثر قيمة الفاتورة التي يتم دفعها بالاستهلاك الفعلي للمشترك، ويتم حساب الفاتورة الثابتة وفق متوسط الفواتير التي تم دفعها خلال فترة اثني عشر شهر ماضية حتي يتم تقديم طلب الاشتراك بالخدمة، ولا يتم فرض أي زيادات نقدية على قيمة الفاتورة في حالة زيادة الاستهلاك عن القيمة المحددة للاستهلاك الذي تم الاشتراك من خلاله في الخدمة.
كيفية الاشتراك في الفاتورة الثابتة لعملاء الشركة السعودية للكهرباء؟
وفرت الشركة السعودية للكهرباء إمكانية التسجيل الإلكتروني في خدمة الفاتورة الثابتة لأي مشترك بالشركة من خلال تنفيذ بعض الخطوات التي تتم بالتسلسل التالي:
- يجب الدخول أولاً علي الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة السعودية للكهرباء.
- يقوم كل مشترك بالدخول علي الحساب الخاص به من خلال إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يتم إدراج الرمز المرئي الذي يتم إرساله الي الجوال الخاص بكل مشترك في المكان المحدد له.
- ثم الضغط على “تأكيد” إدراج الرمز.
- ثم التوجه الي الضغط علي “خدمات الحساب”.
- الضغط علي تبويب “الفاتورة الثابتة” ثم قراءة كافة الشروط والتعليمات الخاصة بالخدمة المتوفرة.
- الضغط علي طلب اشتراك في الخدمة وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالخدمة.
- الضغط علي تقديم الطلب.
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