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عمر شويل - جدة اسرع سلفة مالية طارئة بأقل راتب بالتقسيط وبدون تحويل الراتب بالمملكة سلفة بأقل راتب وإيداع نقدي فورى، احد الخدمات التمويلية التي تقدمها منصة سلفة الإلكترونية، بدون الحاجة لتحويل الراتب للعميل، وبشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة، ثم تعتبر منصة سلفة أول منصة بالمملكة، مصرحة من مؤسسة النقد العربي، وهي تقدم منتجات التمويل الشخصي بصيغة إسلاميه، وتقنية مالية حديثة وسرعة تلبية الاحتياجات المالية الطارئة، وذلك من خلال تقديم العروض التمويلية، بهامش ربحي تنافسي وبأقل راتب للمتقدم، بمميزات يستفيد منها العميل عند التقديم للسلفة، علي الرابط الإلكتروني لمنصة سلفة، وهناك شروط للتقديم علي التمويل الشخصي، ومن خلال المقال وموقع ثقفني سنتكلم علي الشروط والمميزات وطريقة الحصول للتمويل. اسرع سلفة مالية طارئة بأقل راتب بالتقسيط وبدون تحويل الراتب بالمملكة هناك مميزات للتمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة: متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. هامش ربح تنافسي. السلفة من ألف ريال سعودي إلي خمسة الآف ريال سعودي. ثم إيداع فوري في الحساب البنكي الخاص بالعميل. بدون تحويل راتبك الشهري. ثم الحصول علي السلفة بأقل راتب. أقساط شهرية مجدولة تصل إلي ست وثلاثون شهرا. الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا. أن يكون العمر لا يقل عن ثمانية عشر عاما، ولا يزيد عن ستون سنه. ثم الراتب الشهري لا يقل أربعة الآف ريال سعودي. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ثم مدة العمل في القطاع الحكومي ثلاث شهور. العمل في القطاع الخاص مدة ستة اشهر. الشخص المتقدم يجب أن يكون علي راس العمل. طريقة التقديم علي منصة سلفة للحصول علي التمويل الدخول إلي منصة سلفة الإلكترونية. الضغط علي طلب التمويل. ثم حدد قيمة التمويل الذي تريد الحصول عليه. واختار فترة السداد للتمويل. ادخل البيانات المطلوبة في أمكانها الصحيحة. الدخل الثابت، اسم المتقدم، مكان العمل، فترة الخدمة، العنوان، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، رقم الحساب البنكي، واسم البنك، وغيرها. ثم إرسال، وعند الموافقة بعد المراجعة من قبل المتخصصين، يتم تحويل التمويل إلي حسابك البنكي الشخصي.

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