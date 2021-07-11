نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة تُحدد شروط وطريقة الحصول على تمويل من ألف إلى 5 آلاف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت المملكة العربية السعودية منصة سلفة وهي من المنصات الإلكترونية التى صرح بها البنك المركزي السعودي، والتى من خلالها يتم تقديم تجربة فريدة للعملاء فى مجال التعاملات البنكية والتمويل، والتى من خلالها يمكن للعميل الحصول على تمويل مالي يتراوح ما بين ألف إلى خمسة آلاف ريال سعودي بطريقة سهلة وميسرة وفى وقت قصير لا يتجاوز الربع ساعة بعد اكتمال الطلب المقدم والتحقق من توافر الشروط، بعدها يتم إيداع مبلغ التمويل فى حساب العميل فوراً.

وتقدم منصة سلفة تمويل لإلكتروني سريع مخصص لتلبية احتياجات العميل الطارئة وخاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها المملكة فى هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم من انتشار جانحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وما تبعه من تداعيات اقتصادية، ويتميز التمويل الذي تقدمه المنصة بأن السلفة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي سلفة يتم سدادها بطريقة مريحة، وتعتبر تمويل إلكتروني يتم من خلال الجوال ويتم استلام المبلغ فى دقائق معدودة بعد تقديم الطلب واستيفاء الشروط.

شروط الحصول على تمويل إلكتروني من منصة سلفة

وضعت المنصة مجموعة من الشروط التى يجب توافرها لحصول العميل على سلفة تتراوح ما بين ألف إلى خمسة آلاف ريال سعودي وتتضمن هذه الشروط ما يلي:-

أن يكون طالب السلفة سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم للحصول على السلفة عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

لابد أن يكون المتقدم للحصول على السلفة على رأس العمل.

أن لا تقل فترة عمل المتقدم عن 3 شهور فى الخدمة لموظفي القطاع الحكومي، ولا تقل عن 6 شهور لموظفي القطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب الخاص بالمتقدم للحصول على السلفة لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي.

يتم تقديم التمويل بدون تحويل الراتب.

سعر الفائدة على السلفة يختلف من شخص لآخر وذلك بحسب عدة عوامل منها تاريخ تقديم الطلب، ونسبة الآمان الوظيفي، والسجل الائتماني للعملي.

خطوات التسجيل للحصول على تمويل منصة سلفة

من يرغب فى الحصول على تمويل المنصة وتتوافر فيه الشروط السابق ذكرها يقوم بتقديم طلب إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-