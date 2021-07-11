نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل البنك الاهلي العقاري في المملكة العربية السعودية مع الشروط والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل البنك الاهلي العقاري، هو احد القروض التي يقدمها بنك الاهلى التجاري في المملكة العربية السعودية ويعتبر البنك الاهلى من اهم البنوك داخل الأراضي السعودية لما يمتلكه من مميزات هامه وقروض متنوعه تقدم للمواطنين السعوديين، ومن ضمن هذه القروض البنك الاهلي قرض عقاري وهو من القروض المميزة بالبنك بسبب سهولة الاجرائات وفترة سداد طويله ومميزات اخرى سوف نتعرف عليها من خلال المقالة، ودائما ما يعتبر البنك الاهلى السعودي من البنوك التي تمتلك ثقة تجاه جميع عملائه حيث نشا البنك في عام 1953 ميلادي وكان أول قرض يقدمه في هذا العام، وتقدم قروض البنك الاهلى التجاري لجميع الأشخاص كمان وضحنا وتتميز هذه القروض بسرعة الموافقة على الطلب عند الانتهاء من تقديم جميع الأوراق المطلوبة، تمويل بنك الاهلى العقاري من القروض التي تجد إقبال كبير من أشخاص عديده ولهذا سوف نتعرف على مميزات وشروط التمويل العقاري بالبنك.

تمويل البنك الاهلي العقاري

يعتبر القرض العقاري من البنك الاهلي من التمويلات التي تدعم قطاعات عديده داخل الأراضي السعودية، والتمويل العقاري هو برنامج تجارى يدعم قطاعات الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويقدم تمويل البنك الاهلى العقاري التمويل اللازم من اجل شراء العقارات سواء تجاريه أو شخصيه، ويقدم لشراء العقارات التجارية الجاهزة التي تقع داخل الحيز العمراني عن طريق أليه التمويل المتوافقة مع الضوابط الشرعية، واهم ما يميز التمويل العقاري في بنك الاهلى أنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالعموم يتميز قرض شخصى بنك الاهلى بالموافقة الفوريه و باجرائات سهله دون تعقيدات، وهناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يريد الحصول على قرض البنك الاهلى العقاري.

شروط التمويل العقاري بالبنك الاهلى

يجب أولا أن يكون مقدم طلب التمويل سعودي الجنسية.

أن يكون عمر مقدم طلب التمويل لا يقل عن 20 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون موظفاً ومستمر في العمل دون انقطاع.

الدخل الشهري لا يقل عن 3000 ريال.

ليس شرط الموافقة على تحويل الراتب إلى البنك الأهلي التجاري.

يتم سداد دفعة أولى تحدد حسب قطاع عمل العميل.

مميزات تمويل البنك الاهلى العقاري

هناك عدد من المميزات الهامة في تمويل البنك الاهلى العقاري، وهذه المميزات دائما ما يتم البحث عنها من قبل الأشخاص الباحثين عن قرض العقاري بنك الاهلي وهذه المميزات كالتالي.