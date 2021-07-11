نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في السعودية 2021/07/11 كود محدث ألياً كل ساعة // ثبات المعدن عند أعلى مستوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطنون في المملكة عن سعر الذهب اليوم في السعودية، الذي يعتبر من أهم الأخبار اليومية التي يحرص المواطنون على الاطلاع عليها يومياً من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة لذالك، والحال مثله غي أغلب الدول الخليجية سعر الذهب الإماراتي أيضاً محل بحث من المواطنون الإماراتيون، وكذالك الحال في الكويت وباقي دول مجلس التعاون، العرب من قديم الزمن يحبون أقتناء المعدن الأصفر للتزين عند النساء، أو للاستثمار طويل الأجل لدى الرجال، فالذهب هو الملاذ الأمن للاستثمار، خاصة في هذا التوقيت الذي يضرب فيروس كورونا دول العالم ويجعل الرؤية للوضع الاقتصادي العالمي ضبابية غير واضحة.

سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, July 11, 2021 09:43 AM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 218.17 ريال $58.16 سعر الذهب عيار 22 199.99 ريال $53.32 اسعار الذهب عيار 21 190.90 ريال $50.89 اسعار الذهب عيار 18 163.63 ريال $43.62 سعر الذهب عيار 14 127.27 ريال $33.93 سعر الذهب عيار 12 109.09 ريال $29.08 اسعار أوقية الذهب 6,785 ريال $1,809 اسعار جنيه الذهب 1,527 ريال $407.16 اسعار كيلو الذهب 218,170 ريال $58,164

سعر الذهب السعودي اليوم

كان الذهب قد أرتفع أمس السبت ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية إلي مستوى 218.17 ريال للجرام، ومع تعاملات اليوم الأحد حافظ المعدن الأصفرعلى نفس السعر تقريباً وحافظ على مكاسبه التي حققها، بينما سعر الذهب الاقتصادي في السعودية عيار 14 فقد بلغ سعر الجرام 127.17 ريال للجرام.

سعر الذهب اليوم في السعودية 2021/07/11

الأسواق العالمية للمعدن الأصفر تتوقع أن يستمر الذهب في الصعود، بسبب تفشي سلالة دلتا الجديدة من كورونا في أغلب دول العالم، مما قد يعيد الدول إلي فرض قيود مجدداً على المواطنون، وهو ما يؤثر على الإنتاج ودوران حركة الاقتصاد، وفي هذا الوضع لا يجد المستثمرون سبيلاً إلا أقتناء الذهب، مما يرفع من الأسعار في الأسواق العالمية.

أسباب أرتفاع أسعار الذهب العالمية

من أهم أسباب أرتفاع الذهب في السوق العالمية جائحة كورونا التي تجتاح العالم. أقبال المستثمرين على شراء الذهب خوفاً من الركود الاقتصادي السائد بسبب الجائحة. بطء عملية التطعيم في أغلب دول العالم واستئثار الدول الغنية باللقاح وحجبه عن الدول الفقيرة. تباطؤ الاقتصاد العالمي للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول الاتحاد الأوروبي.

خصائص الذهب السعودي

يتمتع الذهب السعودي بسمعة ممتازة في الأسواق العالمية، نظراً لجودة ونقاء المعدن ودقة ومهارة الصناع السعوديون والأجانب العاملين في السوق السعودي، وعدم خلط المعدن بأي عناصر تتسبب في عدم نقاء المعدن، مما يجعله محل ثقة في السوق العالمية