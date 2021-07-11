نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1442 ورابط تحديث حساب مواطن برقم الهوية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي 2021 الدفعة القادمة والدفعات التالية على مدار عام كامل للتعرف على موعد نزول استحقاقات الدفعة الرابعة والأربعون لشهر يوليو 2021م، وذلك بعد أن أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عن صدور نتائج أهلية دفعة يوليو الجاري للمقبولين للحصول على مبالغ الدعم من برنامج الدعم الحكومي.

ومن خلال موقعنا موقع ثقفني ننشر وقت إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من الدعم، بالإضافة إلى إرفاق رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية للاستعلام عن أسماء المقبولين واستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على القيمة المستحقة، كما يمكنكم التعرف على طريقة تسجيل حساب المواطن جديد 1442، والحصول على رقم حساب المواطن للتواصل مع خدمة العملاء.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج حساب المواطن بتوجيهات كريمة لمساعدة الفئات المحتاجة للدعم المادي لمواجهة الأعباء التي قد تنتج عن الإصلاحات الاقتصادية المحتمل وقوعها، وقد أوضحت الوزارة ضوابط الحصول على الدعم المقدم من جانبها عن طريق برنامج حساب المواطن للمواطنين المستحقين للدعم الحكومي.

كما حدد حساب المواطن موعد نزول دفعات الاستحقاق بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، حيث يتم تحويل مستحقات المستفيدين والمستفيدات من دعم البرنامج الحكومي في العاشر من كل شهر ميلادي إلى حساباتهم البنكية، ويمكن تقديم موعد الصرف ليصبح بتاريخ التاسع أو تأخيره ليكون في تاريخ الحادي عشر.

حيث يتم التقديم في حال كان تاريخ صرف حساب المواطن موافقاً ليوم الجمعة، فيتم نزول المستحقات يوم الخميس بتاريخ التاسع من الشهر الميلادي، ويتم تأخير أو تأجيل إيداع حساب المواطن لتاريخ الحادي عشر في حال موافقة تاريخ الصرف ليوم السبت، فيتم تحويل الراتب يوم الأحد بتاريخ 11 من الشهر الميلادي، ويمكنكم التعرف على مواعيد الصرف 2021م من خلال المقال.

مواعيد صرف حساب المواطن لعام 2021

بعد أن ورد إلينا العديد من الاستفسارات حول متى نزول حساب المواطن أو متى حساب المواطن بالهجري والميلادي، فقد قمنا بتوفير موعد نزول حساب المواطن السعودي في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات بالتاريخ الهجري والميلادي من خلال التالي:

مارس 2021 الدفعة الـ40: يوم الأربعاء بتاريخ 10 مارس 2021 الموافق لتاريخ 26 رجب 1442هـ.

أبريل 2021 الدفعة الـ41: يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل 2021 الموافق لتاريخ 29 شعبان 1442هـ.

مايو 2021 الدفعة الـ42: يوم الاثنين بتاريخ 10 مايو 2021 الموافق لتاريخ 28 رمضان 1442هـ.

يونيو 2021 الدفعة الـ43: يوم الخميس بتاريخ 10 يونيو 2021 الموافق لتاريخ 29 شوال 1442هـ.

يوليو 2021 الدفعة الـ44: يوم الأحد بتاريخ 11 يوليو 2021 الموافق لتاريخ 1 ذو الحجة 1442هـ.

أغسطس 2021 الدفعة الـ45: يوم الثلاثاء بتاريخ 10 أغسطس 2021 الموافق لتاريخ 2 محرم 1443هـ.

سبتمبر 2021 الدفعة الـ46: يوم الخميس بتاريخ 9 سبتمبر 2021 الموافق لتاريخ 2 صفر 1443هـ.

أكتوبر 2021 الدفعة الـ47: يوم الأحد بتاريخ 10 أكتوبر 2021 الموافق لتاريخ 4 ربيع الأول 1443هـ.

نوفمبر 2021 الدفعة الـ48: يوم الأربعاء بتاريخ 10 نوفمبر 2021 الموافق لتاريخ 5 ربيع الثاني 1443هـ.

ديسمبر 2021 الدفعة الـ49: يوم الخميس بتاريخ 10 ديسمبر 2021 الموافق لتاريخ 5 جمادي الأول 1443هـ.

بوابة حساب المواطن الإلكترونية

أوضح برنامج حساب المواطن ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن في حال كان هناك تغييراً على حالة المستحق أو المستحقة خلال فترة زمنية محددة حتى لا يتوقف الدعم، فمن أجل ضمان استمرارية حساب المواطن في تقديم الدعم للمسجل أو القائم الفعلي، فعليه تحديث حساب المواطن خلال فترة زمنية أقصاها 15 يوماً على تاريخ حدوث التغيير.

وقد أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الرابعة والأربعون الخاصة بشهر ذو القعدة 1442هـ، والتي سيتم صرفها غرة شهر ذي الحجة القادم، فمن يرغب في الاستعلام عن الأسماء المقبولة ومعرفة قيمة الاستحقاق الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة حساب المواطن (ca.gov.sa) الرسمي.

طريقة تسجيل جديد حساب المواطن 1442

يمكن للراغبين في الحصول على الدعم المالي من برنامج حساب المواطن السعودي التعرف على خطوات التسجيل أو طريقة التسجيل في حساب المواطن خطوة بخطوة للتسجيل في البرنامج فور الانتهاء من مراجعة ضوابط الدعم وفتح باب تسجيل جديد في حساب المواطن من خلال شرح كامل مفصل بالفيديو التوضيحي التالي:

الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن 1442

يستفيد من الدعم المالي المقدم من جانب برنامج الدعم الحكومي وفق ضوابط أو شروط حساب المواطن المعمول بها فور التسجيل في حساب المواطن وصدور الموافقة للتالي:

المواطنين والمواطنات حاملي الجنسية السعودية.

حاملي بطاقات التنقل.

بالإضافة إلى التابعين غير السعوديين ممن تربطهم بالمتقدم صلة قرابة من الدرجة الأولى، وتشتمل هذه الفئة على غير السعودي المتزوج من مواطنة سعودية، وغير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، وأولاد المواطنة السعودية من زوجها غير السعودي.

طريقة تقديم شكوى حساب المواطن

في الساعات الأولى من صباح اليوم المحدد لإيداع مبالغ الدفعة الأربعون لشهر مارس الجاري، سيتم تحويل رواتب حساب المواطن السعودي في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، وتتيح بوابة حساب المواطن الإلكترونية إمكانية الدخول إليها والاستعلام عن القيمة المستحقة للمستفيد.

كما يمكن التعرف على القيمة المستحقة والتحقق منها من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية التي يمكنكم التعرف على طريقة استخدامها من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

ويمكنكم استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على القيمة المستحقة المودعة في الحساب البنكي أو الموجودة على البوابة الإلكترونية، إلى جانب استخدام خدمة صوتك مسموع الإلكترونية، والاستعلام عن حساب المواطن ومتابعة الطلبات وإدارة المرفقات وغيرهم من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

تقديم شكوى حساب المواطن

فور التحقق من القيمة المستحقة باستخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن الإلكترونية، والتأكد من الرقم المودع له في الحساب البنكي ومطابقته بالرقم الموجود في بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ويمكنك التعرف على ما إذا كان هناك فارقاً بين ناتج الحاسبة التقديرية والرقم المودع، وفي حال وجود اختلاف يمكنك تقديم الشكوى على حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

شروط حساب المواطن 2021

تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط الأهلية العامة للحصول على مبالغ دعم حساب المواطن وهي أن يكون المتقدم بطلب التسجيل في حساب المواطن سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة التنقل.

وأن تكون إقامة المتقدم داخل حدود المملكة، وألا يكون سجيناً أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية، بالإضافة إلى ضرورة توافق البيانات المسجلة في بوابة حساب المواطن مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

موعد نزول حساب المواطن شوال 1442

وفقاً لمواعيد الصرف والإيداع المحددة رسمياً من جانب برنامج حساب المواطن لتحويل رواتب المستحقين والمستحقات ممن صدر لهم القبول وقاموا بالاستعلام عن نتائج الأهلية فور صدورها، فمن المقرر أن يتم تحويل رواتب حساب المواطن الدفعة الـ43 في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات المكتملة طلباتهم مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم التالي:

يوم الخميس بتاريخ 10 يونيو 2021م الموافق لتاريخ 29 شوال 1442هـ.

وبحساب المدة الزمنية المتبقية على حلول موعد صرف حساب المواطن بالهجري في حسابات المستفيدين البنكية اعتباراً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 8 يونيو 2021م الموافق لتاريخ 27 شوال 1442، فإن عدد الأيام المتبقية هو يوم واحد فقط.

تحديث: أعلن برنامج حساب المواطن عن الفترة المحددة لتقديم اعتراض على أهلية المستفيد، حيث يمكن للمستفيد تقديم الاعتراض على حساب المواطن “نتيجة الأهلية” خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، ولا يمكن تقديم الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز المدة المحددة من قبل البرنامج.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري الدفعة الـ44

وفقاً للموعد المحدد من جانب برنامج حساب المواطن لنزول مبالغ الدعم المستحقة في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، فمن المقرر أن يتم صرف حساب المواطن الدفعة الرابعة والأربعون لشهر يوليو الموافق لشهر ذو القعدة في الموعد التالي:

يوم الأحد بتاريخ 11 يوليو 2021 الموافق لتاريخ 1 ذو الحجة 1442هـ.

وقد أعلن برنامج حساب المواطن بشكل رسمي اليوم الأربعاء بتاريخ 7 يوليو 2021م عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن تبقي 4 أيام فقط على إيداع الدفعة الرابعة والأربعون لشهر يوليو اعتباراً من اليوم الموافق لتاريخ 27 ذو القعدة 1442هـ.

إعلان نزول حساب المواطن الدفعة الـ44

أعلن برنامج الدعم الحكومي برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر يوليو الجاري الموافق الأول من شهر ذي الحجة لعام 1442هـ عن البدء في تحويل مستحقات الدفعة الرابعة والأربعون يوليو 2021م في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، حيث يمكن الإطلاع الآن على المبلغ المودع في الحساب البنكي.

ومن يرغب في التعرف على قيمة الاستحقاق الخاصة به دورة الاستحقاق القادمة، يمكنه ذلك من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية التي يمكن الحصول عليها من خلال بوابة برنامج الدعم الحكومي الإلكترونية، ويمكنكم أيضاً التعرف الآن على موعد صرف حساب المواطن بالهجري من خلال المقال عبر ثقفني.