إياك وإهمال الأمانة ….بقلم /سلوى البلادي

مع مرور الوقت وبعد أن تنهار قواها وبعد سنوات من الصبر بلا جدوى أو أمل، وبعد أن عرف اليأس طريقها وتمكن منها مهما طال صبر الزوجة على الزوج سيأتي اليوم الذي تنفر فيه منه، والأسباب عديدة تستوجب أن يكون ضمير الزوج مستيقظاً بالدرجة التي تجعله يتسائل لماذا تنفر مني زوجتي؟

راجع نفسك وتصرفاتك فقد يكون سبب نفورها منك أحد هذه الأسباب التالية :

قسوة الزوج وجمود مشاعره

بما أن العلاقة بين الزوجين تقوم على المودة والرحمة وفقا للآية الكريمة، فإن ذلك يعني أن الحنان ولين القلب من الأمور التي يجب أن تتوافر بين الزوجين، ولذلك وعندما يكون الزوج قاسياً تفتقر الحياة الزوجية إلى أجمل ما فيها، المودة والرحمة، ويظهر نفور الزوجة من زوجها.

إهمال الزوج لها

الإهمال أقسى ما يمكن أن يفعله زوج بزوجته، لأنه يكسر قلبها ويحرمها من الشعور بأنوثتها، ويجعلها تعيش حياة زوجية تعيسة، ويجعلها كثيرة التفكير في أسباب إهماله لها وقد يرهقها ذلك إلى جانب ما عليها من أعباء ومسؤوليات تجاه الحياة الزوجية.

تعمد جرح مشاعرها

جرح الزوج لمشاعر زوجته من أسباب نفورها منه وقد يصل الأمر إلى حد الكراهية لأن جرح المشاعر ليس أمرا هيناً وخصوصا عندما يكون الزوج متعمدا ذلك.

عدم تقدير مجهوداتها

إفتقار الزوجة إلى تقدير زوجها لها من الأمور التي تساعد في نفورها منه، لأنها تيأس من نكرانه لما تقوم به من مجهودات حفاظا عليه وعلى حياتها الزوجية، ولأنها كزوجة تتوق لسماع كلمات التقدير من زوجها، وتسعد بقيامه بما يدل على تقديره لها.

إستخدام العنف معها

فماذا يمكن أن تفعل زوجة تتعرض للعنف بمختلف أنواعه من زوجها سوى النفور منه وبغضه وكراهية العيش معه.

وكذلك تنفر الزوجة من زوجها عندما تشعر بأن حياتها كالمياه الراكدة تخلو من الحيوية والحافز، وعندما تيأس من إصلاحه.

وأيضا عندما يمنعها من زيارة أهلها والتقليل من إحترامهم وتقديرهم و السخرية منها فهنا يؤذي مشاعرها.

فعلى الزوج أن يحسن معاملة زوجته وأن يمنحها ما تستحق من تقدير وإحترام وأن يتفهم إحتياجاتها كأنثى، وعليه أيضا أن لا يفصل علاقته بزوجته عن علاقته بأهلها، فمن حق الزوجة عليه أن يحترمها ويحترم أهلها ويقدرهم، وعليه أيضا الإهتمام بزوجته ورعايتها وتجنب السخرية منها.