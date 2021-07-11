نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف الحرس الوطني 1442 على بند الأجور والتشغيل للرجال والنساء جميع المؤهلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وظائف الحرس الوطني 1442 التي أعلنت عنها الوزارة من قبل لجنة الإدارة العامة للقبول عن توفر وظائف شاغرة على بند الأجور والتشغيل والصيانة للذكور الإناث بداية من مؤهل الشهادة الإبتدائية وحتى البكالوريوس، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية وفق الشروط المحددة ولابد أن تبع كل المتقدمين التعليمات من أجل إتمام عملية القبول وضمان عدم استبعاد الطلب، اعتباراً من اليوم الأحد الأول من شهر ذو الحجة الموافق 11 يوليو 2021 وسوف يستمر باب التقديم مفتوح حتى دوام يوم الخميس الموافق 15-7-2021 و5 من ذو الحجة سينتهي التسجيل في تمام الساعة 11.59 مساء.

وظائف الحرس الوطني 1442

متاح عدد من التخصصات ومؤهلات متنوعة للرجال والنساء على النحو التالي:-

مهندس مدني نفس التخصص خبرة لا تقل عن سنتين متوفر للرجال والنساء.

فني إلكترونيات متاح للرجال فقط تخصص صناعة وتحكم مؤهل دبلوم خبرة لا تقل عن سنتين.

فني ميكانيكا تخصص قوى كهربائية مؤهل دبلوم والخبرة سنتين فأعلى.

مأمور مستودع للرجال فقط تخصص إدارة مستودعات مؤهل الدبلوم والخبرة سنتين فيما فوق.

مشرف سلامة وصحة مهنية للرجال فقط نفس التخصص خبرة سنتين فأكثر.

عدد 2 وظيفة عامل للرجال لا يشترط خبرة والمؤهل الشهادة الابتدائية.

شروط تقديم وظائف الحرس الوطني

لا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 40عام.

لابد أن يكون المتقدمين لديهم الجنسية السعودية.

على المتقدمين اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي فيما يجب أن يكون الشخص لائقاً طبياً.

يشترط توفر حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة وألا يكون قد صدر أي حكم قضائي أو جنائي سواء في القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون الشخص محال على التقاعد من أي جهة حكومية.

على المتقدم أن يلتزم بالمهام الفعلية للوظيفة التي مقدم لها علماً بأن لا يتم تكليفه بأي عمل إداري.

لابد أن يكون المتقدم مسجل في برنامج ساعد للباحثين عن العمل.

يجب تقديم شهادات خبرة معتمدة في نفس التخصص المطلوب، وبالنسبة للقطاع الخاص لابد من تقديم خطاب موثق يوضح المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين وتاريخ ترك العمل ولابد أن يكون الخطاب موثق من قبل التأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير يغطي فترة الخبرة بالكامل.

رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1442

عبر بوابة وزارة الحرس الوطني توظيف والتي من خلالها مكتوب كافة الشروط وأسفل الصفحة توجد خانات التسجيل التي تشمل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد (هجري) ويجب عليك النقر على مربع أنك قد قرأت كافة الشروط وأنك توافق على أنه في حالة وجود بيانات غير مطابقة للمعايير المطلوبة سوف يتم استبعاد الطلب نهائياً.

ملحوظة وإرشاد / يجب على المتقدمين تحديد وظيفة واحدة تكون مطابقة لـ التخصص والمؤهل المطلوب، لأنه إذا لم يتم تحديد وظيفة أو التقديم على أكثر من واحدة سوف يستبعد الطلب.