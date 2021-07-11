نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبول والتسجيل في الكلية التقنية وخطوات التسجيل في العام الدراسي الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القبول والتسجيل في الكلية التقنية هو من اهم الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الطلاب في هذه الفترة وذلك مع اقتراب فتح باب التسجيل في بإحدى الجامعات التقنية في جميع أرجاء محافظات المملكة، حيث اعلنت إدارة الكلية التقنية tvtc في المدينة المنورة عن فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام الجديد 1443 في عدد من الكليات الموجودة بجدة، بالرياض، بالباحة، بالاحساء، بالمدينة المنورة، بالدمام، إضافة إلى الفرع الموجود بخميس مشيط وغيرها من فروع الكلية، كما أشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة الرياض إلى أن التسجيل في المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد ومعاهد التدريب الأكاديمي للطالب في السجون والبرامج القصيرة، سيكون متاحاً للفصل الدارسي الجديد في موعد ما بين 24- 11- 1442 هـ وحتى الموافق 4- 12- 1442 ويكون هذا الأمر متاح من خلال البوابة الإلكترونية قبولي الحكومية، وفي نفس السياق تحدث المتحدث الرسمي للمؤسسة عن تاريخ التقديم وأوضح تتيح أن الكلية للراغبين في الالتحاق بالكليات التقنية للبنين والبنات بجميع أنحاء المملكة أن يقوموا بالتسجيل في الفترة المسائية بداية من اليوم الموافق 17- 11- 1442 هـ ولمدة 10 أيام.

القبول والتسجيل في الكلية التقنية

وفي نفس السياق تم الإعلان من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني أن فترة التنسيق للقبول والتسجيل تتطلب العمل على رفع الطاقات الاستيعابية للمنشآت الدراسية، من أجل احتواء أكبر نسبة من المتدربين والمتدربات، وذلك لكي تجهز الشباب في الدخول إلى سوق العمل بشكل اكثر احترافية، وتهدف المؤسسة إلي الوصول بشباب السعودي إلي اعلي مستويات للتدريب الميداني والقبول في سوق العمل والتفاعل معه وذلك لإخراج جيل من يليق بما تتطلع بيه الإدارة السعودية والتي وضعتها من اهم أولولياتها في رؤية المملكة 2030 التي تحظي بدعم مباشر من الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تضع الحكومة السعودية رابط التقدم العلمي والتكنولوجي ضمن اهم الأشياء العامة التي تبغي فيها الوصول إلي مراتب متقدمة، وبعد انتهاء الترم يتم بدء تقديمهم بشكل يليق بمقدراتهم العلمية التي تم دراستها من أنظمة وبرامج تم دراستها بشكل علمي خلال ساعات الدراسة في الكلية، وتمنح الكلية التقنية السعودية أو كما يطلق عليها بلاك بورد Blackboard خريجها الدبلوم وأيضا البكالوريوس ولكن وفق معاير محددة وضعتها أدارة المؤسسة علي أن تكون مدة التدريب خمسة فصول لمسار الدبلوم الصباحي والمسائي، وتم إنشاء الكلية التنقية للبنات عام 1428 هجريا وكان اسمها المعهد العالي التقني للبنات المدينة المنورة وتحولت بعدها بخمس سنوات إلى اسم الكليات التقنية ومدة الدراسة بها سنتان ونصف من الدراسة النظرية والعملية، ويكون هذا في المقام الأول لخدمة سوق العمالة السعودي الذي يساعد في نمو الاقتصاد وتقدمة إلى اعلي المستويات العالمية وهذا أيضا ما تسعي إليه المؤسسة

القبول التسجيل الإلكتروني الدراسي الجديد لعام 1443

وتعد عملية التقديم في هذه الكلية university وفق معاير القبول والتسجيل في الكلية التقنية بالسعودية من أولي الخطوات التي يقبل عليها الشباب الذين يريدون الدارسة في الكلية التقنية سواء للحصول علي درجة البكالوريوس أو الدبلوم التقني وهذا ما تم تحديده من قبل المؤسسة العامة للتدريب، وتعتبر عملية التسجيل والخطوات التي لابد من اتباعها من الأمور الهامة لجميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية ويكون القبول أيضا في الكلية وفق شروط محدده سوف نتحدث عنها لاحقا حسب ما جاء بموقع الكلية التقنية في جميع مناطق لاستقبال دفعه جديدة من الطلاب في البرنامج التدريبي؛ وعن كيفية التقديم يجب اتباع الخطوات الموجودة في البند التالى:

الدخول إلي الصفحة الرئيسية في الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

النقر على البوابة الإلكترونية للقبول في الكليات التقنية.

يتم اختيار متقدم جديد والتسجيل.

قم إدخال نوع الهوية.

ادخل رقم الهوية.

كتابة سنة الميلاد بالهجري.

يتم كتابة رقم الجوال، ثم تأكيد الجوال.

إدخال البريد الإلكتروني.

كتابة رمز التأكيد الظاهر في الصورة.

النقر على موافق على التعهد والإقرار.

ثم النقر على تسجيل.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال بطاقة الأحوال المدنية وكلمة المرور.

النقر على التقديم على دبلوم الكليات التقنية صباحي أو مسائي.

سوف يظهر لك تعريف برامج التدريب الموجود علي موقع المؤسسة العامة.

يجب على المتقدم الإطلاع على الشروط العامة للتسجيل.

النقر على التقديم على البرنامج.

كتابة الاسم واسم الأب واسم الجد واسم العائلة باللغة العربية، وإدخاله بالإنجليزية حسب الهوية وجواز السفر.

النقر على التالي.

كتابة تاريخ الميلاد ومكان الميلاد.

أدخل الجنسية.

اختر مدينة السكن.

النقر على التالي.

اختيار الوحدة التدريبية.

اضغط على التالي.

تحديد التخصص المطلوب في الكليات التقنية حسب الرغبات ويكون أكثر من رغبة.

اضغط على التالي.

اضغط على التثبت من المؤهلات العلمية.

النقر على موافق.

ثم النقر على تنفيذ الفرز.

بعد ذلك نقوم بالضغط على تحميل إشعار التسجيل

أقسام الكلية التقنية

وحددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إقسام الكلية التقنية التي يمكن للطلاب القبول والتقديم بها وهذه الأقسام هي كما يلي:

تخصص القوى والآلات الكهربائية. وتخصص الإنتاج الميكانيكي. تخصص ميكانيكا السيارات. تخصص التبريد والتكييف. تخصص التشييد. تخصص الإدارة العامة. تخصص المحاسبة.

شروط القبول والتسجيل الكلية التقنية

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يزيد عمره عن 30 عاما.

أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ثانوية تحفيظ القرآن، ولا يكون موظفا.

يشترط ألا يكون قد تم قبول المتقدم في برنامج آخر مستمر فيه حاليا أو يتقاطع مع البرنامج الجديد.

ألا يكون قد تم فصل الطالب من برنامج تدريبي سابقا أو أن يكون خريج أو مستمر في البرنامج

رابط القبول والتسجيل في الكلية التقنية 1443

رابط التقديم في الكلية التقنية هو من احد الأساسيات التي يحتاج إليها راغبين ويمكن لجميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من خطوات عملية التسجيل في الكلية التقنية السعودية، الدخول إلى الحسابات الشخصية من أجل الحصول على الجدول الدراسي الخاص بالمحاضرات في حالة قبولهم بالمواد الدراسية التي سوف يقومون بدراستها، حيث يمكن تسجيل الدخول ومتابعة كافة البيانات الخاصة بالقبول من خلال الرابط الرسمي للتقديم في الكلية التقنية.

الجدير بذكر أن موقع تسجيل الطلاب قد أعلنت عنه الكلية التقنية في وقت سابق من خلال بوابة قبولي كما أعلنت أيضا للطلاب الراغبين عن مواعيد فتح باب التقديم الإلكتروني للبنين والبنات للعام الدراسي الجديد 1443 والشروط المطلوبة الواجب توافرها للكلية التقنية، حيث تعتبر الكلية التقنية أحد الصروح العلمية التي تستقطب طلاب التخصصات العلمية التي تتوافق مع معايير وأهداف وبرنامج مؤسسة التدريب