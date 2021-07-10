نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن.. الآن بدء إيداع الدفعة الـ 44 في حسابات المستفيدين الخاصة بشهر يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد انتظار وترقب من قبل الكثير من المواطنين، بدأ برنامج حساب المواطت بإيداع الدفعة 44 في حسابات المواطنين المستفيدين من البرنامج، حيث أكد الحساب الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن إيداع الدفعة الرابعة والأربعين لشهر يوليو، قد بدأ صرفها لكافة المواطنين المستوفية طلبانهم والذين حققوا شروط الأهلية، وذكر بأن الصرف بدأ من الليل وسيستمر لغاية نهاية يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021، ويبحث الكثير من المشمولين في حساب المواطن عن رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية، وفي السطور التالية ننشر لكم كافة الخطوات.

وفي تغريدة للحساب الرسمي لبرنامج المواطن على تويتر، أكد فيها بأن نتائج الأهلية قد تم اصدارها لدفعة شهر يوليو الدفعة 44، وطالب من المستفيدين من البرنامج ضرورة التوجه إلى رابط البوابة الإلكترونية للبرنامج من أجل الاستعلام عن حالة الأهلية عبر البوابة الإلكترونية، وللمواطنين الراغبين في الاستعلام عن نتائج الاهلية يمكن لهم الدخول إلى رابط البوابة عبر الرابط التالي https://ca.gov.sa، وسيتعرف المستفيد اذا كان قد حقق شروط الأهلية أم لا، حيث يقوم المستفيد بالدخول إلى حساب المواطن، بعد ذلك الضغط على الأهلية ثم حالة الأهلية، اذا كان غير مؤهل، يقوم بتقديم طلب اعتراض في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الايداع.

شروط الأهلية في حساب المواطن

يجب أن تتوافر العديد من الشروط في المواطن أو المتقدم بطلب من أجل الاستفادة من برنامج حساب المواطن الذي يقدم الدعم المالي في حسابات المستفيدين، ويرغب الكثير من المواطنين أصحاب الدخل المحدود في معرفة الشروط المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث لا بد من توافر واستكمال الشروط التالية.

يشترط على المستفيد أن يكون حامل الجنسية السعودية ، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أوالزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل

من الضروري أن يبقى المستفيد بشكل مستمر في السعودية، وفي حالة خروجه لا يقيم أكثر من ثلاثة شهور في آخر 12 شهر.

يمنع تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

من المهم أن تكون البيانات مطابقة مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

تكون قيمة الدعم بحسب اجمالي دخل الاسرة شهريا وعد أفردها وأعمارهم.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية