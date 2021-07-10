موعد صرف ونزول حساب المواطن الدفعة 44 للمستحقين والمستفيدين للدعم النقدي شهر يوليو

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عمر شويل - جدة موعد صرف ونزول حساب المواطن الدفعة 44 للمستحقين للدعم النقدي شهر يوليو فد أودع برنامج حساب المواطن الدفعة الجديدة لشهر يوليو صباح اليوم الأحد 1 ذي القعدة 1443، الموافق 11 يوليو 2021، حيث يمكن الاستعلام من خلال رابط موقع برنامج حساب المواطن، وذلك وفق الضوابط الجديدة التي أعلنها البرنامج، هذا وقد صدرت نتائج الأهلية للدفعة 44 منذ عدة أيام، واستقبل برنامج حساب المواطن العديد من الاعتراضات على الأهلية، ويتم التدقيق والمراجعة لشروط الاستحقاق والأهلية لمن لم يصبه استحقاق الدعم، وكذلك لمن توقف حساب المواطن عن صرف الدعم له، هذا ويتم صرف دعم برنامج حساب المواطن للأسر والأفراد المستقلين، ويُشترط السكن المستقل للأفراد المستقلين عن أسرهم الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

موعد صرف ونزول حساب المواطن الدفعة 44 للدعم النقدي شهر يوليو 2021

ومن الجدير بالذكر أن التسجيل الجديد في برنامج حساب المواطن متوقف في الوقت الحالي مؤقتاً، ولكن يُمكن إضافة تابعين للمسجلين في البرنامج والمستحقين للدعم، هذا ويقترب عدد المستفيدين والمستحقين لدعم البرنامج من 13 مليون مواطن، بين أرباب أسر وتابعين وأفراد مُستقلين.

برنامج حساب المواطن ca.gov.sa وما قدمه منذ انطلاقة في سطور

وتجدر الإشارة إلى أن ما يتم إيداعه في حسابات المستفيدين والمستحقين يبلغ شهريا ما يُقارب 2 مليار ريال سعودي، فقد تم صرف دفعة يونيو الماضية بواقع 1.9 مليار ريال سعودي، تم تخصيصها للمستخفين الذين تمكنوا من استكمال المكتملة طلباتهم، والذين قاموا باستيفاء معايير الاستحقاق، كما تم صرف التعويضان التي يقوم برنامج حساب المواطن بصرفها بأثر رجعي، هذا وقد تم صرف مبلغ وقدرة ما يقارب 39 مليون ريال غن الدفعة 43 السابقة، هذا وقد صرح مصدر بالبرنامج بقيمة ما تم صرفة منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة 43، وجاءت تلك المبالغ كالتالي:

تم صرف دفعات بلغ عددها 43 دفعة، بقيمة إجمالية قدرها 97 مليار ريال سعودي.

بلغت مبالغ التعوضيات التي تم صرفها بأثر رجعي طوال الفترة الماضية منذ انطلاق البرنامج 773 مليـون ريال سعودي.

يبلغ متوسط الدعم الشهري للأسرة الواحدة حوالي 1050 ريال.

عدد أرباب الأسر المُسجلين والذي استفادوا من دعم حساب المواطن ما يتجاوز 2 مليون رب أسرة.

بلغ عدد التابعين للأسر المستحقة والمستفيدة من دعم البرنامج ما يتجاوز 8.2 مليون تابع مستفيد.

الأفراد المستقلين المستفيدين من البرنامج يقترب عددهم 160 ألف فرد مستفيد.

الاستعلام عن نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن

صرح برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 44 وهي دورة شهر يوليو 2021، حيث يمكن الاستعلام والتحقق من الأهلية من خلال رابط موقع برنامج حساب المواطن، وذلك وفق الخطوات التالي:

تسجيل دخول برنامج حساب المواطن.

الانتقال إلى خيار الأهلية.

القيام باستعراض حالة الأهلية

في حالة عدم استحقاقك للأهلية للحصول على الدعم يمكن تقديم اعتراض، وذلك في فترة أقصاها 90 يوم من تاريخ إيداع الدفعة الأخيرة.

شروط الأهلية والاستحقاق لدعم حساب المواطن

أما عن شروط وضوابط الأهلية والتي أعلنها برنامج حساب المواطن، حيث يجب استيفاء كامل تلك الشروط، وذلك للحصول على دعم البرنامج، ويُذكر أن الشرط الأساس لشروط الأهلية واستحقاق الدعم أن يكون المسجل سعودي الجنسية، هذا وقد وضع البرنامج استثناء لهذا الشرط، حيث ويُستثنى من شرط الجنسية أبناء وبنات المواطنة السعودية المتزوجة بغير سعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل، هذا بالإضافة للشروط الأخرى، ومنها أن يكون المستحق لدعم البرنامج مقيم إقامة دائمة بالمملكة، ولا يقطع تلك الإقامة لأكثر من 90 يوماً طوال 12 شهر خارج المملكة.