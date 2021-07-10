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عمر شويل - جدة طريقة وشروط التسجيل فى منصة ريف ورابط التسجيل للحصول على الدعم؛ قامت وزارة البيئة والزراعة في المملكة السعودية بتقديم مَنصة ريف لتقديم الدعم المالي للمزارعين والأسر المنتجة وربات البيوت وذلك لرفع المستوى المعيشي والعمل على زيادة الإنتاج وغيرها من الأهداف الهامة، وفيما يلي نتعرف معكم على كيفية التقديم في مَنصة ريف وشروط ورابط التسجيل الإلكتروني وكيفية تسجيل الدخول وذلك من خلال .

رابط وطريقة التسجيل في منصة ريف

يُعد برنامج ريف من أهم البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وذلك لمساعدة الأسر المنتجة وربات البيوت لتحسين مستواهم المادي، ويمكن التسجيل في برنامج ريف عن طريق الخطوات التالية:

الولوج إلى الرابط الإلكتروني لمنصة ريف. النقر على طلب الدعم. ثم إنشاء حساب جديد وتدوي ن كافة البيانات مثل الاسم ورقم الجوال. ثم كتابة رمز التحقق. الدخول إلى الحساب وتدوين الحساب البنكي.

شروط التسجيل في منصة ريف

يجب على المتقدمين الانتباه للشروط التي تم وضعها من قبل مَنصة ريف حتى يستطيعوا الحصول على الدعم :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عام. يجب ألا يكون المتقدم يعمل في أي مكان عام أو خاص. يجب ألا يزيد دخله عن 6000 ريال سعودي. لابد أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي نشط. أن يكون المتقدم يزاول أي مهنة زراعية من المهن التي تم تحديدها من قبل المنصة. يجب أن يكون المتقدم يزاول المهنة بنفسه ويقوم بإثبات ذلك. ألا يزيد عدد البرامج التي يستفيد منها المتقدم عن ثلاث برامج. أن يلتزم المتقدم بكافة الشروط الفنية والصحية التي تم وضعها من الوزارة.

طريقة دخول برنامج ريف

يتم تسجيل الدخول إلى برنامج ريف عن طريق الرابط الرسمي للمنصة بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي لبرنامج ريف. الضغط على تسجيل دخول بكتابة الاسم ورقم المرور. ثم الضغط على تسجيل. وبهذا يتم تسجيل الدخول للحساب الشخصي.

وفي نهاية هذا المقال نكون قدمنا لكم طريقة وشروط التسجيل فى منصة ريف ورابط التسجيل للحصول على الدعم، وطريقة تسجيل دخول برنامج ريف.