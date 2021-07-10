نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقط في بنك الراجحي للأفراد طريقة تغيير الرقم السري في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي يقوم بتوفير خدمة لدى عملائه وهذه الخدمة هي المباشر للأفراد والتي تسمح للأفراد بتحويل واستقبال الأموال من وإلى حساباتهم وهذا من خلال تطبيق الراجحي المباشر أو عبر رابط المباشر للأفراد على موقع بنك الراجحي كما يقوم مباشر بالسماح للمستخدمين بالدخول على حساباتهم لدى بنك الراجحي وكذلك القيام بإجراء التحويلات المالية إليه سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها.

التسجيل في مباشر الراجحي للأفراد :-

كما يمكن التسجيل لدى مباشر الراجحي للأفراد وهذا لكل فرد يمتلك حساب مصرفي لدى بنك الراجحي وهذا عن طريق القيام بالخطوات اللازمة من أجل تسجيل الدخول والتي سيتم تقديمها في هذا المقال كما أنه من الممكن القيام بتحميل تطبيق بنك الراجحي المباشر للأفراد من متجر التطبيقات من على الهاتف المحمول وبمجرد القيام بفتح حساب الراجحي مباشر للأفراد فإنه يمكن الدخول إلى جميع الخدمات الإلكترونية وهذا من خلال بوابة مباشر للأفراد والتي يكون من ضمن خدماتها طباعة كشف الحساب وتحويل واستلام الأموال على المباشر في الحال.

خطوات التسجيل في مباشر للافراد :-

ومن الجدير بالذكر بأنه قد سبق ذكر بأن هناك عدد من الخطوات اللازم اتباعها من أجل التسجيل في مباشر للافراد لدى بنك الراجحي، وهذه الخطوات هي التالي :-

يجب أن يكون المستفيد من عملاء مصرف الراجحي. نقوم بأختيار “تسجيل الدخول” المباشر للافراد. ومن ثم إدخال كافة البيانات الأساسية. وبعد ذلك نكتب المبلغ المتوقع كحد أقصى في التحويل أثناء شهر وإضافة الدخل الشهري بالريال السعودي.

طريقة تغيير الرقم السري :-

ومن أجل تغيير كلمة السر في المباشر للأفراد هناك عدد من الخطوات اللازم اتباعها، وتلك الخطوات هي :-