نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أوامر ملكية” تثبيت سقف أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021 بدءا من اليوم السبت 10 يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشرلكم ثقفني أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021، حيث كشفت مصادر صحفية رسمية عن أن الحكومة السعودية قد أصدرت أوامر ملكية بتثبيت أسعار البنزين لشهر يوليو الجاري بدءا من اليوم السبت الموافق 10 يوليو 2021، وأضافت المصادر بأن الحكومة السعودية ستتحمل زيادة السعر عن شهر يونيو الماضي، وفي هذه الأثناء يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين الجديدة، وذلك بعد أن تمت مراجعتها من قبل شركة أرامكو، وفي هذا التقرير نستعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بسعر لتر البنزين.

أسعار البنزين لشهر يوليو 2021

نشرت العديد من الوكالات السعودية، أنباء رسمية عن توجيه الحكومة السعودية أوامر ملكية مفادها تثبيت سقف سعر البنزين، حيث تم تثبيت الأسعار بنفس أسعار شهر يونيو الماضي، وسجل سعر لتر بنزين أوكتان نوع 91 نحو 2.18 ريال سعودي، فيما بلغ سعر لبتر بنزين أوكتان نوع 95 / 2.33 ريال سعودي، وقد تم اعتماد هذه الأسعار لتكون الأسعار الرسمية لشهر يوليو الجاري بدءا من اليوم السبت 10/7/2021، حيث ستكون زيادة أسعار البنزين لهذا الشهر على عاق الدولة بعد أن تتم مراجعة أسعار البنزين الشهرية للأسعار.

جدول أسعار البنزين في السعودية

واتخذت الحكومة السعودية هذه القرارات في إطار حرصها الشديد على مواطنيها، وذلك من أجل تسهيل ظروف الحياة الصعبة عليهم، حيث تهدف الحكومة إلى دعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وما سببه تفشى الوباء العالمي المستجد، وتسعى بشكل حثيث إلى دعم كافة القطاعات وبناء عليه تم تثبيت أسعار البنزين، فيما تواصل شركة أرامكو مراجعة الأسعار بشكل شهري أو دوري، ويتأتى هذه المراجعة لتقليص تأثر المستهلكين بعدم استقرار أسعار التصدير.

وسجلت أسعار البنزين في شهر يونيو المنصرم بعد أن تمت مراجعتها من قبل شركة أرامكو، حيث بلغ سعر لتر بنزين نوع91 نحو 2.28 ريال، فيما حقق سعر لتر بنزين أوكتان 95 نحو 2.44 ريال، حيث ستبقى هذه الأسعار هي الأسعار المعتمدة لشهر يوليو، ويجب على أصحاب محطات الوقد الإلتزام بهذه الأسعار، ومن لا يلتزم يتعرض للعقوبات والمخالفات.