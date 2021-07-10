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عمر شويل - جدة غداً موعد إيداع الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن، لقد تم تحديد موعد صرف الدفعة 44 من حساب المواطن وهو يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري وغرة ذي الحجة، ومن المعروف أن برنامج حساب المواطن قد قام بتثبيت موعد صرف جميع دفعاتِه كل يوم عاشر من شهر ميلادي جميع، إلا في بعض الحالات الاستثنائية وهي عندما يصادف اليوم العاشر إجازة رسمية داخل المملكة فهنا يتم ترحيل صرف الدفعة لليوم التالي وهو الحادي عشر، وهذا الحال تم تطبيقه في الدفعة الحالية رقم 44، وهذا ما أكده مسئولي صفحة برنامج حساب المواطن على رابطه الرسمي.

كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية برنامج حساب المواطن الدفعة 44 لشهر يوليو لعام 2021

الدخول على الصفحة الرئيسية لبرنامج حساب المواطن

تسجيل بيانات المستحق من اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي

النقر على الرابط الخاص بنتائج الأهلية

تعبئة رقم الهوية الخاصة بالمستحق

الضغط على نتيجة الدفعة 44 لتظهر النتيجة.

شروط والضوابط الجديدة من أجل الاستحقاق من برنامج حساب المواطن

يلزم على كل مستحق تقديم ما يثبت استقلالية المسكن أو المأوى لكل مستحق بلغ من العمر 18 أو أكثر

يشترط على الفرد المُستقل تقديم ما يثبت استقلاله عن أفراد أسرته كعقد إيجار أو صك ملكية أو إثبات سكن جامعي أو معهد أو كلية

ولقد تم وضع حد أقصى للاستحقاق من دعم حساب المواطن، على أن تكون نسبة الاستحقاق متغيره من فرد لآخر

ويلزم على المستحقين الالتزام بتلك الضوابط الجديدة حتى ضمان الإستمرار في الحصول على دعم حساب المواطن.

خطوات تقديم اعتراض على الدفعة 44

تعددت الطرق والوسائل في تقديم اعتراض عن دفعات برنامج حساب المواطن، فهناك يتم تقديم الإعتراض من خلال الرابط الرسمي لحساب المواطن، أو عن طريق الحساب الرسمي في تويتر، كما وفر حساب المواطن خدمة تعرف باسم صوتك مسموع، أو من خلال رقم خدمة العملاء وهو 19912، صرح البرنامج أن خدمة العملاء تكون دائماً على قائمة الانتظار من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى تمام العاشرة مساءاً.