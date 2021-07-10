نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب زيارة تجارية وزارة الخارجية الشروط والطريقة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الخارجية السعودية بعض الخدمات الهامة للعاملين بالقطاع العام والخاص ولعل من أهمها خدمة حجز موعد بالإضافة إلى طلب زيارة تجارية وزارة الخارجية والتي من خلالها يستطيع إحدى القطاعات الحصول على طلب خطاب دعوة زيارة تجارية والتي تهدف إلى استقبال فرد أو أكثر يربطهم بمقدم الطلب علاقة عمل، وينبغي للراغبين في الحصول على هذه الخدمة معرفة الفرق بين زيارة العمل والزيارة التجارة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طلب زيارة تجارية وكذلك الشروط التي وضعتها الوزارة لقبول الطلب.

طلب زيارة تجارية وزارة الخارجية

تم وضع بعض الشروط الهامة لقبول طلب زيارة تجارية ويتعين توافرها من قبل مقدم الطلب لضمان قبول طلبه وعدم رفضه، بالإضافة إلى ضرورة معرفة صيغة خطاب دعوة زيارة تجارية ليتم تقديم الطلب بصورة صحيحة.

شروط طلب زيارة تجارية

يمكن تقديم طلب الزيارة التجارية عبر صفحة التأشيرات الإلكترونية بكل سهولة ويجب أن تتوفر الشروط التالية لضمان الحصول على التأشيرة بكل سهولة:

أن يقوم مقدم الطلب بتعبئة النموذج بكل دقة والتأكد من صحة البيانات المقدمة، على أن تكون جميع البيانات مدونة باللغة العربية.

أن يقوم مقدم الطلب بختم النموذج عن طريق الغرفة التجارية.

في حالة كان الزائر من دولة غير عربية فيمكن كتابة الاسم بالنموذج باللغة الموجودة في جواز السفر الخاص به.

يقوم مقدم الطلب بكتابة اسم الشركة أو القطاع طبقًا لما هو مدون بالسجل التجاري.

يتم السماح بكتابة أكثر من اسم في حالة الرغبة في استقبال أكثر من زائر مع تحديد جنسية كل منهم.

خطوات طلب زيارة تجارية

يتعين على الراغب في الحصول على زيارة تجارية لأحد الأفراد الذي تربطه به علاقة عمل إتباع الخطوات التالية: