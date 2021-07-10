تعليم الأحساء يطلق برنامج “نشاطي 2021” الصيفي

هاني الطويل – الأحساء

نفذت إدارة التعليم بمحافظة الأحساء ممثلة بإدارة النشاط الطلابي الرياضي ” بنين” يوم الجمعة ٢٩-١١-١٤٤٢ھ عند الساعة الخامسة عصراً فعالية “ساحة حارتنا ”

وكان ذلك بالتعاون مع نادي العداله ، وقد حظيت المسابقات والفعاليات بمشاركةٍ وتفاعلٍ من الطلاب وأولياء أمورهم

حيث ان برنامج نشاطي في صيف ١٤٤٢ھ “ساحة حارتنا” بدا من ١٤٤٢/١١/١٠ھ ويستمر الى ١٤٤٣/١/١ھ وذلك تحت اشراف ادارة النشاط الطلابي وبمتابعة من رئيس النشاط الرياضي عبدالرؤوف الجميعه والمشرف التربوي فيصل الشاوي ومنفذ البرنامج الأستاذ أحمد العميش

مخصص للطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي وهو عبارة عن مسابقات وفعاليات رياضية شعبية تعكس الموروث الشعبي لمحافظة الأحساء

يهدف البرنامج الى صقل مواهب الطلبة وشغل أوقات فراغهم

وصقل تجاربهم بقالب ترفيهي وتنافسي ضمن مجموعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضيةوفي نهاية المسابقات قام مدير إدارة النشاط الطلابي الاستاذ عبدالعزيز المانع وبحضور رئيس قسم التربية البدنية و النشاط الرياضي عبدالروؤف الجميعة ومشرف التربية البدنية فيصل الشاوي ومنفذ البرنامج أحمد العميش بتوزيع الجوائز والهدايا على جميع المشاركين