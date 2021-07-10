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عمر شويل - جدة أسعار البنزين في المملكة لشهر يوليو وتوجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين، سوف تقوم شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن أسعار البنزين الجديدة، في تمام الساعة 10 مساءً من مساء اليوم السبت الموافق 10/7/2021 ميلادي، والتي من المفترض بدأ العمل بها بداية من صباح يوم غداً الأحد الموافق 11/7/2021، وحسب ما أعلنته شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين للشهر الماضي كانت كالتالي:

بنزين 91 “2.18” ريال سعودي.

وبنزين 95 “2.33” ريال سعودي.

والديزل “0.52” ريال سعودي.

وغاز البترول المسال “0.75” ريال سعودي.

والكيروسين “0.70” ريال سعودي.

تعمل شركة أرامكو السعودية على القيام بدورة شهرية لمراجعة أسعار البنزين، كما يتم تعديل الأسعار تبعاً لقرارات حكومية لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه والبنزين، وأيضاً الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة، كما أن تلك الأسعار قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً، وذلك وفقاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

موعد مراجعة أسعار البنزين في المملكة:

حاليا يتم تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وكذلك يكون التطبيق صباح اليوم التالي أي اليوم الحادي عشر، وهذا تبعاً لقرارات الحكومة لتعديل أسعار الطاقة والمياه.

كذلك تتيح شركة أرامكو السعودية جميع أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، حيث أنه يتم توافر وقود البنزين من نوعيه 91 و95، كما يأتي هذا لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين، كما يتوفر وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

ولذلك أوضحت شركة أرامكو السعودية أن الوقود يخضع لعدد من الاختبارات، وذلك لضمان جودة الوقود، وهذا طوال دورة إنتاجه من المصدر وحتى وصوله إلى خزان العملاء، وتصدر بشأنه الشهادات.

كما يتم حقن البنزين بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه باستخدام العين المجردة، والتحكم في جودته أثناء الضخ، مشيرةً إلى أن جميع أنواع البنزين لديها تتميز بخلوها من الرصاص، والأسعار محددة ضمن المراجعة الدورية للربع الرابع منذ عام 2019.

أسعار البنزين خلال الشهور الماضية:

أيضا أعلنت شركة أرامكو السعودية في فبراير من العام الماضي 2020 تعديلها لفترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية.

الشهر – بنزين 91 (ريال لكل لتر) – بنزين 95 (ريال لكل لتر).

يناير: 1.50 – 2.05 ريال.

فبراير: 1.55 – 2.11 ريال.

مارس: 1.55 – 2.05 ريال.

أبريل: 1.31 – 1.47 ريال.

مايو: 0.67 – 0.82 ريال.

يونيو: 0.90 – 1.08 ريال.

يوليو: 1.29 – 1.44 ريال.

أغسطس: 1.43 – 1.60 ريال.

سبتمبر: 1.47 – 1.63 ريال.

أكتوبر: 1.44 – 1.59 ريال.

نوفمبر: 1.44 – 1.58 ريال.

ديسمبر: 1.42 – 1.55 ريال.

يناير: 1.62 ريال 95 عند 1.75 للتر.

فبراير: 1.81 – 1.94 ريال.

مارس: 91: 1.9 ريال 95: 2.04 ريال.

أبريل: 1.99 ريال 2.13 ريال.

في النهاية بينت شركة أرامكو السعودية أنها سوف تقوم بالإعلان عن نتائجها عن الربع الأول من عام 2021، وعن توزيعات الأرباح عن الفترة ذاتها قبل افتتاح السوق السعودية تداول بتاريخ 4 مايو 2021.