نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة ورباب البيوت وشروط الحصول على الدعم reef.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة، لأصحاب المهن الحرة في مجال الزراعة وتربية الماشية، تستطيع الحصول على دعم ريفي شهريًا والتقديم له من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، قم بتوفير حساب بنكي خاص بك لتحويل الأموال عليه وقدم الآن في برنامج دعم الريف لربات البيوت والأسر المنتجة لذا تعرف معنا على كيفية التسجيل وشروط نجاح عملية التسجيل.
رابط التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة
إذا كنت مزارع وتريد التطوير من عملك، أو تعمل في مجال الماشية وتريد زيادة عددها أو شراء ماكينات لتزيد من مجال عملك، لا يوجد أفضل من دعم الريف التي قامت المملكة العربية السعودية بتوفيره.
تستطيع التقديم في البرنامج من خلال خطوات بسيطة:
- فتح رابط الموقع الرسمي الخاص بمنصة الريف الإلكترونية.
- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة، تأكد من صحتها بالكامل.
- البيانات التي سوف تقوم بإدخالها هي: رقم الهوية الوطنية الخاص بك، تاريخ الميلاد، إدخال كلمة مرور، رقم الجوال الخاص بك، الرمز المرئي.
- قم بالإقرار بصحة جميع البيانات المدخلة.
- قم بتسجيل الدخول على الموقع من خلال كتابة بعض البيانات الأخرى.
- البيانات التي سوف تقوم بإدخالها هي: رقم الهوية الوطنية الخاص بك، وكلمة مرور، وبالتأكيد رمز التحقق.
- سوف تظهر لك البرامج جميعها قم باختيار البرنامج المناسب لك.
- سوف تظهر لك مرة أخرى بيانات يجب عليك إدخالها.
- البيانات هي: بيانات خاصة بمشروعك أو مهنتك، وبيانات شخصية.
- قم بتقديم دراسة جدول المشروع الخاص بك، وتحليل المشروع الاقتصادي والمادي.
- إدخال جميع المستندات والأوراق المطلوبة.
- قم بتقديم طلبك.
شروط نجاح التسجيل في برنامج الريف
- يجب توافر بعض الشروط لديك إذا كنت ترغب في الحصول على برنامج الريف بالفعل:
- يجب أن لا تكون عامل في القطاع العام أو القطاع الخاص.
- الدخل الشهري لك لا يتعدى 6 آلاف ريال سعودي.
- عمرك لا يقل عن 21 عام.
- البرنامج مقدم للمواطنين السعوديين فقط.
- كما أن البرنامج مقدم لبعض المناطق الريفية، لذا يجب أن تكون مقيم بها.
- يجب أن لا تكون لك استفادة من أي برامج تمويلية داعمة مقدمة من قبل الحكومة السعودية.
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