قسط 250 ألف بأقساط مجدولة حتي 60 شهر بدون تحويل الراتب وبشروط ميسرة

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عمر شويل - جدة قسط 250 ألف بأقساط مجدولة حتي 60 شهر أحد الخدمات التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل شخصي فورى بشروط ميسرة ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري الشخص المتقدم بالطلب كما توفر الشركة التمويل للعملاء بشروط غير معقدة ومتطلبات سهلة وبسيطة ، والتي من شأنها إتمام عملية التمويل بشكل سريع تيسيرا علي العملاء ، وتعتبر شركة مرابحة مرنة من أوائل الشركات في المملكة العربية السعودية والتي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي لتوفير منتجات تمويلية تنافسية بصيغة إسلامية.

قسط 250 ألف بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي كاش وفورى بأقساط مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، كما توفر الشركة التمويل بمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية للأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما توفر الشركة للعميل خيارات للسداد عديدة وميسرة لسداد مبلغ التمويل ، وذلك بما يتماشى مع الإلتزامات المالية الأخرى للعميل ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي كاش وفورى متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة. يمكن للعميل الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 5000 ريال سعودي ، ويمكن أن يصل مبلغ التمويل حتي 250 ألف ريال سعودي. توفر الشركة للعملاء عرض قسط 250 ريال بأقساط مجدولة وميسرة يمكن أن تصل حتي 60 شهر. يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية الاستفادة من تمويل شركة مرابحة بأسهل الشروط. تعمل الشركة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل .

طريقة التقديم على تمويل شركة مرابحة بدون تحويل الراتب بالمملكة

لقد قامت شركة مرابحة مرنة بتحديد رابط إلكتروني يمكن للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي التقديم على طلب من خلاله ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يمكن للعميل التقديم على طلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع الشركة المتواجدة في المملكة العربية السعودية.

شروط الاستفادة من قرض شركة مرابحة للتمويل