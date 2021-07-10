نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين فى السعودية لشهر يوليو 2021 بعد تعريفة ارامكو الجديدة على اسعار البنزين في محطات الوقود في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين فى السعودية لشهر يوليو 2021 نتابعها مع حضراتكم الان فى ظل تزايد مؤشرات البحث على جوجل حول التعرف على أسعار مواد الوقود والطاقة الجديدة المقرر على ان يتم الاعلان عنها فى مؤتمر صحفي خاص سيتم الكشف عن مجرياتها مساء هذا اليوم على أن نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال موقعكم ثقفني الاخباري جميع التفاصيل الرائجة حيال تلك الاسعار الان

اسعار البنزين فى السعودية لشهر يوليو 2021

نستعرض سوياً عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري جميع الأخبار الرائجة حول أسعار البنزين المقررة لشهر يوليو، حيث سيتم عقد مساء هذا اليوم الموافق ميلادياً 10 يوليو مؤتمر صحفي خاص سيتم الكشف من خلاله عن اسعار لتر البنزين وأسعار الديزل، حيث تتردد الأخبار والتصريحات حول كافة التفاصيل الخارجة عن شركة أرامكو التي تتولى مسؤولية تعديل جميع الاسعار الخاصة بالبنزين داخل المملكة العربية السعودية، على غرار هذا الامر والبحث أصبح متزايد بشكل كبير حول مراجعة قائمة اسعار البنزين الجديدة المقرر على أن تكون معلنة مساء هذا اليوم، حيث يرغب الجميع بالوقت الحالي داخل المملكة العربية السعودية على تعبئة فإئض من البنزين تفادياً لارتفاع قيمة أسعار البنزين بعد الإعلان المقرر على أن يتم الافصاح فيه من قبل أرامكو، على أن نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية جميع الاسعار الموجودة داخل كافة محطات البنزين السعودية حالياً

قائمة أسعار البنزين فى السعودية الآن

وفقاً لمراجعة شهر يونيو جاءت اجدد اسعار البنزين المطبقة داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:-

سعر بنزين 91:- 2.18 ريال سعودي

سعر بنزين 95:- 2.33 ريال سعودي لكل لتر

سعر الديزل:- 0.52 ريال لكل لتر

سعر الكيروسين:- 70 هللة

سعر غاز البترول المسال:- 75 هللة

على أن تجري شركة أرامكو تقيماً خاصاً لتلك الاسعار فى نفس ذات هذا اليوم شهرياً لمراجعة أسعار البنزين المحلية مع أسعار تصديرها للخارج، على أن نوافيكم بجميع التحديثات الرائجة حول اسعار البنزين الجديدة التي سيجري أعمال تطبيقها اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً 11 يوليو.