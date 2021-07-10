الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة يشارك في ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة

متابعات – القاهرة

الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة يشارك في الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التي عقدت بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة برئاسة معالي الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط يوم الأربعاء ٧ يوليو ٢٠٢١ وبإعداد وحضور معالي الأمين العام المساعد للشئون الإقتصادية السفير الدكتور كمال حسن علي، ومعالي مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الوزير مفوض محمد خير عبد القادر ، وبإستضافة كريمة من معالي الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقد بدأت أعمال الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، بمشاركة من الاتحادات العربية الناشطة في منظومة العمل العربي المشترك، وبحضور الإدارات المعنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقد استهل معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد أبو الغيط كلمته مرحباً بالحضور ، وموجها الشكر للسيد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على إستضافته للإجتماع والدورة بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، كما هنئه علي هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف الي إنجازات الأكاديمية.

واضاف “أبو الغيط” في كلمته إن لقاءنا اليوم بعقده حضوريا يعد بادرة أمل وإشارة إيجابية لعودة الحياة بعد الظروف الاستثنائية التى مررنا بها بسبب جائحة كورونا التى لم تنجلي نهائيا للأسف ولا زالت تلقي بظلالها على بعض مظاهر النشاط والعمل العام.

وتابع : لقد بادرت الدول العربية فيما سبق بأنشاء عدد من الاتحادات النوعية في إطار منظومة جامعة الدول العربية، وذلك إيمانا منها بدورها، هذه الاتحادات التى تعد جزءا هاماً وأساسيا في منظومة العمل العربي المشترك وركن من أركان البناء المؤسسي العربي، كما اتاحت الفرصة لبعض المهن والقطاعات أن تنشئ اتحادات واسهمت في دعمها والتعريف بها، ولاشك أن بعض هذه الاتحادات تمتلك رصيداً معتبراً من الإنجازات إذ استطاعت أن تفرض نفسها كأذرع فنية للجامعة العربية وبيوت خبرة عربية في كافة المجالات.

واضاف : أن تعزيز العمل العربي المشترك والإرتقاء به يقتضي تحديد الأولويات والتركيز عليها، ولقد سبق أن حددنا ثلاث أولويات لمنظومة العمل العربي المشترك وهى ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والتحول الرقمى.

وأشار إلي أنه في ضوء هذه الأولويات حددنا الموضوعات التى سيتم تناولها ، واخترنا أن نتناول في هذه الدورة موضوع التحول الرقمي لأهميته، حيث أن المستقبل سيكون لمن يتحكم في التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا المعلومات التى تعود الممول الأساسي للثروة والعنصر الأهم من عناصر القوة وطوق النجاة في ضوء التحديات الخطره مثل تغير المناخ والجوائح.

من جانبه قال السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية أن هذا الملتقي أصبح يثبت أهميته يوم بعد يوم، ولعل تواجد معالي الأمين العام ورئاسته للملتقي يؤكد الأهمية التي توليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للاتحادات النوعية المتخصصة، واستعرض ما تم خلال الإجتماعات التحضيرية وكذلك البنود التى ستتم مناقشتها خلال الدورة الرابعة، كما استعرض اخر ما تم من متابعته من تنفيذ للتوصيات التى خرجت خلال الدورة السابقة في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية ومتابعة مستوى التنفيذ من جانب الاتحادات النوعية.

كما قام الوزير مفوض محمد خير عبد القادر – مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية بالترحيب بالضيوف ومناقشة جول أعمال الإجتماع ونؤكدا على أهميته في تعزيز وخدمة العمل العربي المشترك.

وفي إطار أعمال الدورة والإجتماعات نظمت الأكاديمية زيارة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة لجميع الوفود المشاركة، وتبين أنها أصبحت مدينة ذات طراز عالمي و صرحا رائعا تتفاخر به مصر لإنجازات غير مسبوقة.

ضم وفد الإتحاد الدكتور أشرف عبد العزيز – الأمين العام للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، وسعادة المستشار نادر جعفر – رئيس الإتحاد، وسعادة الأستاذة الدكتورة دعد محمد فؤاد – نائب رئيس الإتحاد.

كل التقدير والشكر لجامعة الدول العربية وجميع قياداتها .