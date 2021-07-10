نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف حساب المواطن الدفعة 44 دورة يوليو 2021 خلال ساعات الاستعلام إلكترونياً ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم حساب المواطن الدفعة 44 المقرر صرفها يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021، من الموضوعات التي تلقي اهتمام كبير لدي العديد من المواطنين السعوديين، وذلك بصفة شهرية يوم العاشر من كل شهر ميلادي، بالتزامن مع تحديد أسعار البنزين في السعودية شهرياً، فيعتبر هذا البرنامج من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، وذلك بعد التحديث الاقتصادي الذي قامت به المملكة في 2017 وما أحدثه من تأثيرات في مستوي معيشة المواطن السعودي، فكان اتجاه الدولة لرفع هذا العبء عن كاهل الآسر الأشد احتياجاً لرفع مستوي معيشتها، لهذا تم تفعيل نظام الدعم لمن تنطبق عليه الشروط واستمر التسجيل الإلكتروني حتي الدفعة 29 دورة أبريل 2020، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج نحو 12.7 مليون مواطن، وإليكم خلال السطور التالية رابط الاستعلام عن دفعات حساب المواطن وكذالك تحديث البيانات، لضمان استمرار الحصول على الدعم، كما نوضح لكم تفاصيل الدفعة الجديدة وموعد صرفها.

رابط الاستعلام وتحديث البيانات في حساب المواطن

الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.

اختيار أيقونة الاستعلام في حالة استعلام المستفيد عن الدفعة الجديدة.

الدخول لتحديث البيانات في حالة وجود تغيير على بيانات المستفيد لضمان استمرار الدعم.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 44

من المتعارف عليه حسب النظام المتبع لبرنامج حساب المواطن، أن يتم صرف الدفعات يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تغيير الموعد بيوم قبل أو بعد في حال تصادف إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، وهذا ما حدث للدفعة 44 دورة يوليو 2021 فقد تصادف موعد صرفها يوم السبت الموافق 10/7/2021، وهو يوم عطلة أسبوعية فتقرر تأجيل الصرف ليوم الأحد الموافق 11/7/2021، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يوليو 2021، التي من المقر تحديدها مساء اليوم السبت 10 يوليو 2021 بمعرفة شركة أرامكو، فهل سيغطي الدعم ما سيتم تحديده من سعر للبنزين.

صدور نتائج الأهلية للدفعة 44 من حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن الحساب الرسمي لدعم حساب المواطن عبر تويتر، عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 44 دورة يوليو 2021، وحث المواطنين المسجلين على البرنامج الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج والاستعلام عن النتائج، ويستطيع من لم يصدر لهم نتائج الأهلية تقديم اعتراض مدعم بالمستندات للحصول على الدعم.

تفاصيل صرف الدفعة 43

تم صرف دعم حساب المواطن الدفعة 43 دورة يونيو 2021، لأكثر من 10 مليون مستفيد وتابع بقيمة 1.9 مليون ريال سعودي، وذلك يوم الخميس الموافق 10/6/2021 لمن اكتملت طلباتهم وتحقق لديهم الشروط للصرف.