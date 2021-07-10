نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول أسعار البنزين في السعودية 2021 لشهر يوليو وفقاً لتسعيرة شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية 2021 لشهر يوليو، يترقب المواطنون السعوديون خلال الساعات الجارية من ظهيرة اليوم السبت الموافق العاشر من شهر تموز/يوليو الحالي موعد الإعلان عن اسعار البنزين في السعودية من قبل شركة أرامكو، حيث من المرتقب أن تكشف الشركة عن التسعيرة الجديدة لمنتجات البترول اليوم ليتم تطبيقها غدا الأحد بعد التصديق عليها وإعتمادها بشكل رسمي، ويعكس سعر الوقود العوامل العديدة التي تؤثر عليه ومن بينها سعر النفط في السوق الأجنبي، بالإضافة إلى أسعار صادرات المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية، وكانت أيضاً تداعيات وباء كورونا المستجد واحداً من العوامل التي كان لها تأثيراً كبيراً.

أسعار البنزين في السعودية 2021 لشهر يوليو

تقوم أرامكو السعودية بتغيير سعر البنزين بشكل دوري كل شهر ميلادي جديد في اليوم العاشر ويتم تنفيذها في اليوم التالي، وتأتي تلك الأسعار وفقاً لـ حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، ونظراً لما تؤثر عليه أسعار منتجات الطاقة على السلع والمنتجات الآخرى والأغذية، فأنها تلقى اهتماماً كبيراً من قبل مواطني المملكة العربية السعودية ليتسنى لهم معرفة التسعيرة الجديدة التي ستعلن عنها عملاق النفط السعودي.

سعر البنزين في السعودية

تعد الأسعار الحالية للوقود مرتفعة قليلاً مقارنة بشهر مايو الماضي، حيث كان من المتوقع أن تنخفض تسعيرة شهر يونيو السابق إلا أن تلك التوقعات لم تكن في محلها وشهد السوق المحلي زيادة ضئيلة في المنتجات البترولية، ولذلك من المرجح أن تنخفض في الشهر الحالي، ولكن هذا غير مؤكد بعد إذ أنها ما هى إلا تنبؤات.

سعر البنزين اليوم في السعودية 2021

هناك توقعات التي تشير إلى إنخفاض في سعر الوقود خلال عملية التسعير الجديد في الشهر الجاري، والتي ستكون على النحو التي:

بنزين 91 وصل 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95 بلغ 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

غاز البترول المسال يبلغ سعره 0.75 ريال سعودي لكل لتر.

سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر الديزل بلغ 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

ونحن في صدد نشر أي خبر جديد مؤكد من المواقع الرسمية أو من خلال موقع أرامكو السعودي أو صفحاتها الرسمية.