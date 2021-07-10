نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الأضحى.. متى تبدأ إجازة الموظفين وموعد إنتهائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى في السعودية 1442، أصبح الآن السؤال عن موعد عيد الأضحى في المملكة من أكثر الأسئلة الشائعة والمتداولة خلال هذه الفترة، باعتبار المملكة العربية السعودية هي من تتحرى رؤية هلال ذي الحجة، وطبقاً لذلك تقوم بتحديد يومي عرفة والنحر، واليوم قد تم إستطلاع هلال ذي الحجة الموافق 29 ذو القعدة 1442، والذي يوافق يوم 9 من الشهر الجاري، فيمكنكم متابعينا معرفة متى عيد الأضحى وأيضاً معرفة موعد وقفة عرفات من خلال متابعتكم لهذا المقال.

متى موعد عيد الأضحى في المملكة السعودية 1442

تعتمد كافة الدول العربية الإسلامية على المملكة السعودية لرؤية هلال ذي الحجة، إذ أنها تحتضن الكعبة المشرفة ويتم استطلاع رؤية هلال ذي الحجة من هناك، وفور إعلان السعودية بياناً بذلك، تقوم الدول بإصدار مواعيد صوم العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث أنهما لهما فضل كبير، وأيضًا يوم وقفة عرفة 2021 التي تًعد من أعظم الأوقات وفضل صومه والتعبد خلالها فضل عظيم.

والجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص يبحثون عبر مواقع التواصل لمعرفة متى موعد عيد الأضحى في المملكة، ومتى موعد وقفة العيد، وكل ذلك يكون بعد استطلاع الهلال، والتي تم إستطلاعه اليوم عبر المملكة السعودية ويعتبر يوم التاسع عشر من الشهر الجاري هو المتمم لوقفة عرفات، وأن اليوم العشرون من نفس الشهر المتمم لأول أيام عيد الأضحى المبارك، أعادة الله على الأمة الإسلامية بكل خير.

موعد أجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الحكومي

قد أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية في وقت سابق بأن الاجازة تشمل كافة الموظفين في الدولة، سواء العاملون في القطاع الحكومي أو الخاص، وكانت قد أعلنت أن موعد بدأ إجازة عيد الأضحى في السعودية يبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة على أن تستمر الأجازة لمدة 10 أيام، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر ويرجع الموظفون إلى أداء مهامهم ووظائفهم يوم 16 من شهر ذي الحجة.

إجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاع الخاص

أما بالنسبة للقطاع الخاص فالحكومة تُلزم أصحاب القطاعات الخاصة بإعطاء موظفيها إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمواطنيها، ولكن تحديد عدد أيام الأجازة يرجع لصاحب العمل مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى لعدد أيام الإجازة 4 أيام، حتى الترفيه عنهم والإستمتاع بالعيد مع ذويهم.

حيث تعد تلك الأسئلة شائعة بين الموظفين بالمملكة سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك لمعرفة موعد بدء الإجازة وموعد انتهائها، وكم مدة الإجازة للقطاعين، على أن تكون تلك الإجازات رسمية مدفوعة الأجر، كل ذلك بناءً على تعليمات من وزارة الخدمة، وذلك من ضمن لائحة العطلات الرسمية المحددة بالمملكة، حيث يعود الموظفين لدوامهم يوم الأحد بعد إنتهاء الإجازة الرسمية المحددة لهم .