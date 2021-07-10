نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تكشف اسعار البنزين في السعودية يوليو 2021.. وهنا جدول سعر بنزين 91 و95 والديزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتل اسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021 قائمة المواضيع الأكثر بحثًا عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، وهذا في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنين معرفة قائمة اسعار البنزين الجديدة في السعودية والتي ستعلن عنها شركة أرامكو خلال مساء اليوم السبت الموافق 10 يوليو الجاري وفقًا لإجراءات الحكومة السعودية للتحكم في سعر بنزين 91 وبنزين 95 في المملكة وضبط الأسعار بما يتوافق مع السعر العالمي.

اسعار البنزين في السعودية

قالت شركة أرامكو أكبر منتج ومصدر للبترول داخل المملكة، بأن الساعات المقبلة سوف تشهد الانتهاء من إجراءات المراجعة الدورية التي تتم لكل منتجات البترول والنقط، ليتم بعدها صدور بيان رسمي بتحديد سعر بنزين 91 وبنزين 95 وباقي المشتقات والمنتجات البترولية في المملكة العربية السعودية وفقًا لقواعد وضوابط محددة تنظم عملية المراجعة .

وذكرت الشركة في تصريحات على لسان مسؤوليها، بأن اسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو الجاري 2021 سوف يبدأ العمل بها من صباح يوم الأحد 11 يوليو داخل جميع محطات الوقود، ولكنها حتى الآن لم تعلن بعد ما إذا كانت الأسعار الجديدة قد تشمل زيادة طفيفة بالمقارنة مع الشهر الماضي، أو هل سوف تستمر على ما كانت عليه خلال شهر يونيو.

تسعيرة البنزين في السعودية يوليو 2021

رصدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة الترقب والانتظار التي يعيش فيها المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خلال هذه الساعات وذلك انتظارًا لمعرفة ما إذا كانت اسعار البنزين في السعودية قد تشهد هبوط أو ارتفاع خلال شهر يوليو الجاري، وهذا بعدما قالت شركة أرامكو بأن المراجعة الدورية سوف تنتهي خلال عصر اليوم السبت 10 يوليو الجاري على أقصى تقدير.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن الأغلبية تتوقع بأن يرتفع سعر البنزين في السعودية خلال الشهر الجاري، حتى ولو كانت تلك الزيادة بنسبة بسيطة تصل لنحو 10% على أقصى تقدير، ولكن من المرجح بأن لا تتراجع الأسعار وخاصة في ظل ارتفع سعر النفط على المستوى العالمي خلال الشهر الجاري.

كم سعر البنزين اليوم

ظهرت العديد من التساؤلات على لسان المواطنين بالمملكة على مدار اليومين الماضيين، ولكن يعد أبرزها هو السؤال الدائر عن قائمة اسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021 والتي ينتظر الإعلان عنها من قبل شركة أرامكو في غضون الساعات القادمة بعدما تنتهي اللجان المختصة من إعداد المراجعة الدورية الشهرية وبعد ذلك صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل الأسعار الجديدة لبنزين 91 وبنزين 95 داخل كافة محطات الوقود على مستوى المملكة.

ويذكر بأن أخر تحديث يخص اسعار البنزين الجديدة في السعودية كان قد صدر في 10 يونيو الماضي، وجاء على هذا النحو: